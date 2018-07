Help jij Tom Dumoulin zijn volgende koers winnen?

Achter de schermen van een grote koers is er een heel geregel nodig om de sporters optimaal aan de start te laten verschijnen. De medewerker logistiek en operations zorgt ervoor dat de wielrenners zich met maar één ding bezig hoeven te houden: fietsen. ,,Het voornaamste doel van de functie is dat de renners worden ontzorgd. Als er iets is, moeten zij erop kunnen vertrouwen dat dat door het team wordt opgepakt'', zegt Patricia Willemsen van Olympia, dat de wervings- en selectieprocedure voor Sunweb regelt.



In deze functie assisteer je de renners door onder meer het perfecte hotel te kiezen, tickets te boeken voor vlieg- of treinreizen en voor het wagenpark van het team te zorgen. Is er een onderdeel van een fiets kapot gegaan, dan moet dat zo snel mogelijk besteld en ter plaatse gebracht worden. Wordt er een wielrenner ziek of valt hij, dan regel je dat hij de beste medische hulp ter plaatse krijgt en snel weer thuis is.

Goede planner

In de functie werk je 40 uur per week vanuit het kantoor in Deventer of, in het weekend, vanuit huis. Met collega's zorg je er in diensten voor dat er altijd iemand klaarstaat voor de renners. ,,Je moet flexibel, daadkrachtig en een goede planner zijn. En je moet tegen hectiek kunnen, want je kan van tevoren niet inschatten wanneer je in actie moet komen.''

Voor de functie is er geen harde opleidingseis, zo zegt Willemsen. ,,Het gaat meer om je competenties. Mensen met een organisatorische achtergrond zijn geschikt, maar bijvoorbeeld ook kandidaten met een achtergrond in de binnendienst of een verleden als office manager. Dan ben je ook een spil in de organisatie. Iemand met een toeristische opleiding die ervaring heeft met het boeken van hotels en reizen voor klanten kan ook geschikt zijn. We kijken naar de ervaring die je hebt met de taken die gevraagd worden.''

Quote Ze zitten niet te wachten op iemand die helemaal gek van wielrennen is en de baan alleen wil voor een handteke­ning en een foto Patricia Willemsen

Uiteraard is het belangrijk dat je de wielersport een warm hart toedraagt. Je moet je ook kunnen inleven in de wensen en behoeftes van de sporters. Maar let op: dit is niét een baan om dichterbij de renners te komen. ,,Ze zitten niet te wachten op iemand die helemaal gek van wielrennen is en de baan alleen wil voor een handtekening en een foto. Je hebt ook geen direct contact met hen.''

Goed, iedere dag een gezellig praatje met Tom Dumoulin zit er waarschijnlijk niet in bij deze functie. Wat krijg je wel? Een jaarsalaris tussen de 25.000 en 30.000 euro, met telefoon en laptop van de zaak. Binnen het bedrijf zijn er doorgroeimogelijkheden. Ook is er een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer, maar er wordt - hoe kan het ook anders bij een wielerteam - vanuit gegaan dat je met de fiets naar je werk komt.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.