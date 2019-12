Henk (56) viert kerst met collega’s op zee: ‘We proberen het huiselijk te maken’

Tijdens de kerstdagen, als wij gezellig met onze families aan het diner zitten, bevindt Henk Smith zich op zo’n 60 kilometer van de kust op een productieplatform. Twee weken lang, want het is voor de medewerkers op de platforms ‘14 dagen op en 14 dagen af’. ,,Het ene deel van de ploeg werkt met kerst, het andere deel met Oud en Nieuw. Ik zit dus in die eerste ploeg.’’

Steengrillen

Met kerst zit Henk dus niet thuis gezellig bij de kerstboom, maar viert het met zijn collega’s van Neptune Energy. Ze proberen er het beste van te maken. ,,Eerste kerstdag gaan we steengrillen, de dag daarna hebben we een koud buffet. Maar helaas zijn er altijd twee collega’s die moeten werken en niet mee kunnen eten.’’

Het team heeft de werkplek feestelijk aangekleed, met slingers, lichtjes en kerstboom. ,,We proberen het huiselijk te maken, net zoals thuis.’’ Ook gaan collega’s in speciale outfits aan tafel, in kersttrui of gewoon in nette broek met overhemd. ,,Sommigen trekken zo’n trui aan met glitters of lampjes. Maar omdat ik een toespraak ga houden, kleed ik me zo netjes mogelijk. Dat past ook beter bij mij.’’

Quote Sommige collega’s trekken een trui aan met glitters of lampjes

Risico’s

Een gezellig wijntje is er niet bij, er wordt geen druppel alcohol gedronken bij het kerstdiner op het platform. Misschien wat ongezellig, maar wel noodzakelijk. ,,We drinken niet want er mag niets misgaan op het platform. De gasproductie mag echt niet stil komen te liggen, anders zit Nederland in de kou. Daarom schenken we alcoholvrije wijn. Dat smaakt meer naar druivensap dan naar wijn, maar is op zich wel lekker.’’

Volledig scherm Collega’s aan het kerstdiner. © Privé-archief

Ook maken ze het niet te laat. ,,We werken van 07.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds. Daarna neemt de nachtdienst het over. De meeste willen op tijd naar bed, daarom zorgen we ervoor dat we meteen om 07.00 uur kunnen beginnen met steengrillen en uiterlijk om 10.00 uur weer klaar zijn.’’

Vrouw

Zijn familie is inmiddels wel gewend dat Henk veel van huis is, hij doet het werk al bijna dertig jaar. ,,Ik vind het wel vervelend voor mijn vrouw dat ze met kerst alleen is, want mijn kinderen zijn al het huis uit. Maar het is niet anders.’’ Het liefst is Henk gewoon thuis met de kerstdagen. ,,Naar mijn werk toegaan, vind ik het zwaarst. Maar als ik weer aan het werk ben en ik in de werksfeer zit, is het allemaal goed.’’

Volledig scherm Henk Smith © Privé-archief Hij probeert wel zo veel mogelijk contact te houden met zijn vrouw. ,,Vroeger stond je in de rij om te bellen met het thuisfront en dan had je maar 5 minuten. Nu is dat heel anders. We hebben verschillende telefoonlijnen en natuurlijk wifi, ik kan mijn vrouw gewoon appen. Maar de situatie blijft toch dat ik hier zit en zij daar.’’

Broodtrommel

Henk legt uit dat je een hele andere band met collega’s krijgt dan in een kantoorbaan, omdat je veertien dagen lang bij elkaar bent. ,,Je deelt veel meer. Het gebeurt vaak dat je thuis dingen mist zoals verjaardagen, dan vinden we steun bij elkaar.’’

Henk zou dan ook geen andere baan willen, het werk past goed bij hem. ,,Ik ben niet zo van het maandag tot vrijdag werken, de broodtrommel mee en op de fiets naar het werk. Dit werk is heel bijzonder en dat maakt het prettig voor mij.’’ Daarnaast heeft het twee weken aaneengesloten werken grote voordelen: ,,Het voordeel is dat ik veertien dagen lang écht thuis ben en dat ik zes weken achter elkaar vakantie kan nemen.’’

Henk ziet zichzelf dit werk nog wel doen tot zijn pensioen, dat is voor Henk nog zo’n tien jaar. ,,We zijn er nog lang niet aan toe om compleet over te stappen, de gasproductie blijft nog wel even bestaan.’’

Dit personeel organiseerde rond de kerst een winterbarbecue voor daklozen: