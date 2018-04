Henk functioneert niet goed, hij moet uit zijn 'comfort zone' komen

Henk werkt bij een middelgroot IT-bedrijf, schrijft hij me (Henk bestaat echt, maar hij wil niet met zijn echte naam in dit artikel, bang voor 'gedoe'). Tijdens zijn functioneringsgesprek krijgt hij van zijn baas te horen dat hij wat vaker ‘uit zijn comfort zone’ moet komen. Wat moet Henk met dat advies?

Arme Henk. Hij functioneert niet echt lekker en moet nu ook nog uit zijn comfort zone komen. Zijn baas zegt dat buiten de comfort zone the magic happens. En zijn baas is niet de enige die dat zegt. Je hoort dezelfde boodschap bij talloze trainingsbureaus en coaches. Zo zegt ondernemer Harold Viscaal van Grip op Succes: ‘Succes ligt altijd buiten onze comfortzone’.

Harvard

Ik heb goed nieuws voor Henk en slecht nieuws voor Harold: er is helemaal geen bewijs dat mensen die uit hun comfort zone komen meer succes boeken dan mensen die erin blijven zitten. Het advies dat je uit je comfort zone moet komen, is een romantisch fabeltje waar net zoveel bewijs voor is als Halbe Zijlstra in een datjsa. Bel gerust even met de universiteit van Harvard, Yale of Princeton: met de normen waarmee we de werking van medicijnen testen, zul je geen enkel wetenschappelijk onderzoek vinden om dit sprookje te onderbouwen.

Dat je uit je comfort zone moet komen voor meer succes, is puur gebaseerd op anekdotisch bewijs. Je kunt het net zo makkelijk omdraaien en stellen dat succesvolle mensen uitstekend presteren omdát ze binnen hun comfort zone blijven. Ga maar na: wat zou je vinden van het advies aan Lionel Messi om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen en een carrière te beginnen als korfballer? Of Dieuwertje Blok als nieuwe frontdame van metalband Within Temptation? En zijn wij nu niet stukken succesvoller dan onze voorouders in de Middeleeuwen, terwijl die ontegenzeggelijk vaker uit hun comfort zone kwamen door cholera, moordpartijen en erbarmelijke hygiëne?

Uiteraard zijn er prachtige verhalen te vinden over succesvolle mensen die roepen dat hun succes te danken is aan wilde avonturen buiten hun ‘comfort zone’. We kennen allemaal wel een ingedutte accountant die succesvol fotograaf werd. Wie één aflevering bekijkt van Ik vertrek leert echter dat die prachtige avonturen ook net zo makkelijk kunnen mislukken.

Het nemen van risico’s vinden we alleen leuk als het avontuur goed afloopt. Als het niet goed afloopt willen we juist meer toezicht en concluderen we dat er te grote risico’s zijn genomen. Denk maar aan Woonbron-bestuurders die in plaats van 25 miljoen een lieve 250 miljoen euro van de woningbouwcorporatie in het cruiseschip SS Rotterdam staken. Of aan ondernemers van Chickfriend met hun fipronil. Niemand prees die mensen omdat ze uit hun comfort zone kwamen.

Mijn advies aan Henk is simpel: vraag aan zijn baas wat nu precies de bedoeling is. Moet hij gaan bunjeejumpen? Meer omzet genereren? Minder fouten maken? Bazen die enkel roepen dat je uit je comfort zone moet komen, verlagen zich tot hetzelfde niveau als horoscooplezers die je vertellen dat je aura dof ziet.