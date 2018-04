Hennie van der Most: 'Ik houd wel van personeel dat mij tegengas geeft'

Duikbootpiloten gezocht, om de allerrijksten mee te nemen onder water

10 april Piloot worden is een droom van menig kind. Maar de next step is binnen handbereik: duikbootpiloot. Varen en duiken bij de polen, in de Caraïben of andere toplocatie waar ook ter wereld. Duikbootfabrikant U-Boat Worx uit Breda is op zoek naar vier piloten. Al vijftig kandidaten hebben zich gemeld.