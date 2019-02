Herken jij een burn-out? Doe de test!

Liever een baan in de buurt dan een hoger salaris

18 februari Stel: het bedrijf waar je werkt gaat in een economische crisis failliet, je baan gaat verloren. Wat is dan belangrijker bij het vinden van een nieuwe baan? Een goed salaris? Of de afstand naar je werk? En zijn we bereid om te verhuizen om snel weer aan de slag te gaan?