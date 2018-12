Herken jij met gemak de beste wijnen? Dit restaurant zoekt een nieuwe sommelier

Als sommelier - professionele wijnkenner - weet je uiteraard alles over rood, wit en rosé. Aan een slok heb je genoeg om te bepalen welke wijn perfect bij welk gerecht zou passen. De nieuwe sommelier van restaurant Johannes zoekt wijnen bij gerechten geïnspireerd door de traditionele Franse cuisine, ‘maar met een moderne draai', zo zegt eigenaar Martijn Hendrikse.

,,We hebben iedere maand een verrassingsmenu waar de sommelier een wine pairing bij maakt’’, zegt hij. De sommelier komt te werken met een uitgebreid assortiment aan wijnen. ,,We hebben er heel veel, van het midden- tot het hogere segment. Ook bijzondere wijnen dus. Als je van wijn houdt is dat natuurlijk wel vet om mee te mogen werken.’’

Het restaurant aan de Herengracht zoekt al langer naar een nieuwe sommelier, zo vertelt Hendrikse. ,,De vacature staat al een tijd open. Het is tegenwoordig sowieso moeilijk om horecapersoneel te vinden, maar een goede sommelier is nog een slag apart. Onze laatste hadden we graag gehouden, maar die kon aan de slag in een tweesterrenrestaurant. Zo'n kans zou ik ook grijpen.’’

Paraat

Het overige personeel vangt het gemis nu zelf op. ,,We weten zelf wel iets van de wijnen en anders zoeken we het op, maar het is toch makkelijker als er iemand is die al die kennis paraat heeft.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het team van restaurant Johannes. © Marcel van der Voorst

De nieuwe sommelier is bij voorkeur gediplomeerd in het vak en moet communicatief vaardig zijn. ,,Je moet het leuk vinden om met de gasten te praten en ze het verhaal van de wijn te vertellen.’’ Sommeliers die nog niet volleerd zijn, zijn ook welkom om te solliciteren. ,,Het is ook goed als je nog in opleiding bent. Wij kunnen je prima gebruiken terwijl je je kennis nog aan het uitbreiden bent.’’

Wat krijg je daarvoor? Een salaris van ongeveer 2500 euro bruto per maand. ,,Dat is hoger dan de cao voorschrijft. Als je je tegenwoordig aan die bedragen houdt, kan je namelijk niemand krijgen. Ik zou er zelf ook niet mijn bed voor uit komen.’’ De nieuwe sommelier begint met een jaarcontract en een proefmaand. ,,Je moet toch eerst kijken of je wel met elkaar door een deur kan. Er moet een klik zijn. Maar als je je werk goed doet zit er meer in.''

Een goede werksfeer is voor Hendrikse belangrijk. ,,Iedere maand hebben we een proeverij voor het personeel. Ook de wijn wordt geproefd. Dan zijn we een keer met elkaar en weet iedereen gelijk wat we de gasten voorschotelen. Mensen die eenmaal bij ons gewerkt hebben, bijvoorbeeld als leerling, komen op de een of andere manier daarna vaak weer aanwaaien. Dan weet je dat je als werkgever toch wel iets goed doet.’’

Nog andere bijzonderheden? ,,We zitten met het restaurant echt op een topplekkie in Amsterdam. Als je door het raam kijkt, kijk je uit over de gracht, heel mooi’’, zegt Hendrikse. ,,We zijn maar een klein en knus restaurant - we hebben 15 tafels - en we hebben een jong, hecht team. We brengen veel tijd met elkaar door, dus het is ook wel leuk als je een beetje gezellig bent.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.