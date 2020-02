Het bedrijf van je dromen gevonden? Stuur een Valentijnsbrief

Stel je hebt je droombedrijf gevonden, maar er staat geen vacature open. Dan is Valentijnsdag het moment om de stoute schoenen aan te trekken en via een ‘liefdesbrief’ te laten weten dat je de werkgever stiekem heel leuk vindt.

De Valentijnsbrievenactie is een initiatief van JobOn, een online community voor werkzoekenden. Op vrijdag - Valentijnsdag - krijgen zo'n 100 Nederlandse werkzoekenden tijdens een workshop de kans om een liefdesbrief te schrijven aan de baas van hun dromen.

,,Er zijn heel veel vacatures en veel gegadigden, dan moet je wel opvallen met je brief”, zegt Nynke de Vries, een van de initiatiefnemers. Daarom probeert JobOn via workshops deelnemers op een ludieke manier in contact te brengen met hun ideale werkgever. ,,Het is een workshop sollicitatiebrieven schrijven met een knipoog, de deelnemers gebruiken roze papier en een pen. Ook stimuleren we ze om de brief persoonlijk langs te brengen.”

Voorbereiding

Ingrid Hakkert is trainer bij de workshop in Zwolle. De expert op het gebied van sollicitatiebrieven schrijven is van mening dat elke brief eigenlijk een liefdesbrief moet zijn. ,,Door een goede brief te schrijven waarin je aangeeft waarom je graag bij die werkgever wilt werken, heb je al een goede voorbereiding te pakken”, zegt Hakkert.



Valentijnsdag is de uitgelezen kans om die brief te schrijven, ook al zijn er misschien geen vacatures. ,,De dag van de liefde is het moment om het lef te hebben om te zeggen dat je iemand leuk vindt, ongeacht of er een functie open staat bij dat bedrijf.” De Vries: ,,De meeste mensen vinden een baan via hun netwerk. Je wil dat een werkgever aan jou denkt zodra die functie vrij komt.”



Deelnemers worden aangemoedigd om de werkgever op koffiedate te vragen, om elkaar beter te leren kennen. ,,Het moet een gelijkwaardig gesprek worden en daar helpt zo’n koffieafspraakje bij”, zegt Hakkert.

Relatie

Het vinden van de ideale werkgever en het creëren van de perfecte match is ontzettend belangrijk vinden zowel De Vries als Hakkert. ,,Een relatie aangaan met je nieuwe werk is hetzelfde als een liefdesrelatie. Die moet wel goed zijn”, zegt De Vries. Maar hoe bepaal je of een bedrijf goed bij je past? Je moet het juiste gevoel bij de werkgever hebben. De waarden van het bedrijf moeten passen bij je eigen waarden, legt Hakkert uit.

Voor sommigen is brood op de plank krijgen een heel belangrijke randvoorwaarde, soms belangrijker dan de perfecte match. De Vries: ,,Toch zou geld niet de enige drijfveer moeten zijn. Een ideale match levert op de lange termijn een duurzamere relatie op.” Het is daarom soms beter om niet meteen de eerste de beste kans te grijpen, zeggen de twee. Je wordt waarschijnlijk toch niet uitgenodigd als je niet het juiste gevoel hebt. De Vries: ,,Je moet wel achter je brief staan, een werkgever leest het zeker terug in de brief als dat niet het geval is.”