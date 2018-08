'Het enige waar de klant écht om geeft, is om zichzelf'

Als je opziet tegen het marketinggedeelte van je bedrijf ben je niet de enige. Veel ondernemers denken dan gelijk aan een leger aan SEO-specialisten en social media managers, die willen dat je gaat vloggen en elke week updates op Instagram zet.

Maar je kunt marketing ook veel simpeler zien. Het is vooral zelf extreem duidelijk hebben wát voor product of dienst je verkoopt, en waarom het zo goed is. Als je dat weet en op een aantrekkelijke manier onder woorden kunt brengen, kan je dat ook makkelijk aan je klant overbrengen.

Dus stap 1 van marketing begint bij jezelf: denk goed na wat jou onderscheidend maakt. Ben je goedkoper dan je concurrent? Kun je sneller leveren? Werk jij in de weekenden door? Heb jij wél een goede klantenservice? Probeer minimaal drie dingen te vinden waar jij in uitblinkt, het liefst dus iets anders dan al je concurrenten.

Dit worden jouw ‘unique selling points’, en het is nu de bedoeling niet bescheiden hierover te zijn. Dit moet iedereen vooral over jou weten. Dus die zet je duidelijk op je website, of als iemand op een feestje vraagt wat je doet, verwerk je dit in je antwoord.

Een paar kleine dingetjes die goed zijn om in de gaten te hebben: Als je bezig bent met je site, je teksten, je promotiemateriaal is de neiging om vanuit jezelf te denken. Maar het enige waar je klant écht om geeft, is om zichzelf. Denk bij alles vanuit de klant: what’s in it voor mijn klant?

Nog iets: wees zo duidelijk mogelijk. Vaagheid maakt niet nieuwsgierig. Zet je prijzen op je site, vertel hoe je werkt. Hoe specifieker de klant snapt wat 'ie aan je heeft, hoe sneller de klant tot kopen geneigd zal zijn. Niemand houdt van gissen en raden en ieders aandacht is maar beperkt.

Tot slot, het mooiste is als je 1 concrete marketingactie kan bedenken. Iets wat je altijd paraat hebt als een klant twijfelt of hij of zij je dienst of product wil kopen. Dus bijvoorbeeld: “gratis een maand uitprobeertijd.” Of: “Helpt het niet, betaal je ook niks”. Meer daarover volgende week in de aflevering over Sales.

Misverstand: Marketing moet je overlaten aan professionals. Kijk, natuurlijk is hulp inroepen goed. Maar je hoeft niet gelijk alles uit handen te geven: het is beter als jij zelf ook goed doorhebt wát die ander precies doet. Als je niks van social media afweet, kun je bijvoorbeeld beter eerst iemand inhuren die jou een hele middag een training geeft en de basics leert. Dan kun je daarna, als je geïnformeerd bent, de keus maken of je het uit handen wil geven of zelf wil gaan doen.

Volgende week: sales