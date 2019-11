‘Het gat in mijn cv is een van de beste keuzes uit mijn leven’

De huismanNiek Druijff (42) verruilt het Nederlandse platteland voor Singapore. Als huisman tussen de expats schrijft hij wekelijks over zijn belevenissen. Vandaag: het gat in Nieks cv

Het was op de jaarlijkse klassenborrel. Ik stond met wat andere vaders te kletsen in een bar met allemaal ouders van onze school toen ze op me afstapte. Ze had al een poosje staan kijken, maar blijkbaar achtte ze de tijd nu rijp. ‘Zeg, jij bent toch die vent van die stukkies?’

Singapore lijkt veel op Ameland. Het is klein en je komt dezelfde mensen soms wel drie keer per dag tegen. Dus dat ik ‘stukkies’ tik was ook bij deze mevrouw doorgekomen. En volkssport nummer één onder de Nederlanders, of je nou in het buitenland woont of niet, is nog altijd ongevraagd je mening geven. Voordat ik kon antwoorden had zij al gezegd dat ze ze maar niks vond. En haar man, die algemeen directeur van de linker afvullijn was, nou daar op de zaak vonden ze het ook maar niks.

Zuur

Want heus niet alle expats waren verwende kakkers. ‘En Holland is top. En Singapore is ook top. En alles is vreselijk top. En jouw humor snap ik ook niet’. Zij vond me, kortom, maar zuur. Dat woord gebruikte ze. Nou vind ik het woord zuur in combinatie met mijn achternaam toevallig erg geestig dus normaal zou ik gaan glimlachen, maar dit keer was ik een beetje overvallen door haar opbouwende kritiek.

‘Bovendien’, zo ging deze mevrouw verder, ‘jij doet toch helemaal niks?’ Die zin krijg ik vaker naar mijn hoofd. En het klopt, zeg ik dan normaal gesproken. Ik doe hélemaal niks. Maar ze was op stoom en ging maar door; ‘Maak jij je dan niet druk om het gat in jouw cv?’

Het gat in mijn cv. Daar heb ik me eigenlijk nog nooit mee beziggehouden. Maar ze zei het met een uitdrukking alsof ze het over het gezwel aan haar hond z’n aars had. Dus het zal wel ernstig zijn.

Druk maken

Nou kan ik me best druk maken om sommige dingen. Mijn vrouw is bijna jarig, en ik wil haar eens echt verrassen, maar ik kom er maar niet uit met wat. Dáár maak ik me dus druk om. Maar het gat in mijn cv? Vrienden van me zeggen dat ik liever een gat in mijn cv heb, dan een cv in mijn gat, maar die opmerking vond ik nu te flauw. Ik aarzelde echter om het toch tegen haar te zeggen, maar had er uiteindelijk geen zin in. Ze zou hem bovendien niet begrijpen.

Het gat in mijn cv is namelijk een van de beste keuzes uit mijn leven. Het statusverlies omarm ik als mijn muze. Dus nee, daar maak ik me niet druk om. Sterker nog, ik koester het en hoop dat het nog veel groter wordt. Want hoe groter mijn gat… ach laat ook maar.

