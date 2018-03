Het hele jaar door op zoek naar eieren? Dan is dit jouw baan

Vacature van de weekHet is bijna Pasen. Kun je geen genoeg krijgen van alle gekleurde eieren die deze maand in de schappen liggen? Egga Food B.V. zoekt iemand die er in wil handelen : dan mag je het héle jaar door op zoek naar eieren.

Wat houdt de functie in?

Denk jij dat er alleen rond de Paasdagen een markt is voor gekleurde eieren? Dan heb je het mis. In het buitenland liggen de geverfde exemplaren het hele jaar door in de winkel. Daarnaast pelt en kookt Egga Food miljoenen eieren. Om de voorraad op peil te houden – in piektijden gaat het om 15 miljoen exemplaren per week - zoekt het Limburgse bedrijf Egga Food een ‘trader’. Deze handelaar is de schakel tussen de pluimveesector, groothandels en de afnemers.

,,De afnemers van de eieren zijn groothandels, winkelketens, maar ook een bedrijf dat salades produceert. Zij hebben kant- en klare gepelde eieren nodig voor hun salades”, vertelt William Antonis, die het recruitment doet voor deze functie. ,,Egga Food heeft vaste contracten met pluimveebedrijven en zij leveren ongeveer de helft van de eieren die we nodig hebben. De trader probeert de rest op de kop te tikken. Het is een beetje shoppen.”

Wat voor iemand zoeken ze?

Bij voorkeur zoekt Egga Food een geboren handelaar: oftewel iemand die ervaring heeft in het vakgebied en goed kan inschatten of het een goed moment is om eieren in te kopen. ,,Het is een beetje te vergelijken met de beurshandel. In een split second moet je bepalen of je direct of over een half uur een partij eieren opkoopt”, legt Antonis uit. ,,Als iemand helemaal geen ervaring heeft in de in- of verkoop, wordt het lastig. De kandidaat moet vrij vlot up en running zijn.”

Quote Je bent de levensader van het bedrijf. Als de eieren niet op orde zijn, kan het bedrijf niets

Daarnaast moet je sterk analytische denkvermogen hebben op hbo-niveau, goed zijn in Nederlands, Duits en Engels - belangrijke markten voor de in- en uitvoer van eieren - en moet je het lef hebben om snel beslissingen te kunnen nemen. Ook is samenwerking belangrijk. ,,De trader heeft nauw contact met bijvoorbeeld de afdeling verkoop die weer weet wat de vraag is vanuit supermarkten.”

Wat krijg je daarvoor?

Volgens Antonis ben je als trader de ‘levensader’ van het bedrijf. ,,Als de eieren niet op orde zijn, kan het bedrijf niets: geen eieren kleuren, koken of pellen.” Daar staat daarom ook een goed salaris tegenover: tussen de 50.000 en 80.000 euro per jaar. Vind je dat niet genoeg voor de toekomst? Dan zijn er doorgroeimogelijkheden en bovendien is er een bonusregeling waarmee je een leuk extraatje kunt verdienen.

Bijzonderheden?

Egga Food B.V. is de grootste eierververij van Europa: in piektijden worden per dag zo’n miljoen eieren van een kleurtje voorzien. Als dat geen kleurrijke werkomgeving is?