Het hotel waar Kim werkte, ging failliet: ‘Er komt een doorstart, maar zonder ons’

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Kim de Vries (28) uit Aalsmeer was manager on duty in een hotel in Amsterdam. Op 1 oktober stond het personeel na een faillissement op straat. ,,Het inleveren van onze spullen was een treurig moment.”

De gevolgen van de coronacrisis waren direct merkbaar in het hotel waar Kim de Vries werkte als manager on duty. ,,Het hotel stond vlak naast de Amsterdamse RAI.” Na het wegvallen van de beurzen en evenementen, volgden talloze annuleringen. ,,In maart waren we nog open, omdat we ook het vaste hotel zijn voor een aantal airline crews.” Maar als in april enkele weken lang nog maar vijf van de 264 kamers worden verhuurd, besluit het hotel de deuren te sluiten. ,,Toeristen vielen weg en werknemers van de Zuidas die bij ons regelmatig een kamer huren, kwamen niet meer. Het was niet meer te doen.”

Uitgestorven

Van afwisselend werk met leuke collega’s in een lekker druk hotel, komt Kim opeens terecht achter de receptie in een uitgestorven gebouw. Toch gaat ze nog drie dagen per week naar haar werk. Om uitleg te geven aan gasten die toch voor de deur staan, annuleringen te verwerken en de deuren open te doen voor werklieden. ,,De receptie moet 24 uur per dag bemand worden. Om de telefoon aan te nemen en ter bewaking.” Het lijkt er dan nog op dat het hotel in de zomer weer open gaat. Kim en haar collega’s gebruiken de tijd dan ook om allerlei klusjes te doen. ,,We hebben het onkruid verwijderd van de parkeerplaatsen, de ramen gelapt en geverfd.’’

Quote We waren echt aan het rondhangen. Dat voelde heel nutteloos en vervelend Kim de Vries

Meerdere keren komen alle collega’s samen voor een ‘grote opruimsessie’. ,,Het hotel was vijftig jaar oud en heeft veel opbergruimtes. Al die tijd waren er spullen verzameld die niet meer nodig waren.” Het zijn gezellige dagen. ,,Dat was nog in de lockdown, dus het was dan heel fijn om iedereen weer even te zien.” Kim en haar collega’s stuitten op kapotte bureaustoelen en afgedankte schilderijen. ,,We hebben heel hard gewerkt om, zodra het kon, weer open te gaan.”

In eerste instantie laat haar werkgever weten dat de streefdatum voor de heropening 13 juli is. Dat wordt vervolgens uitgesteld tot 1 augustus en dan tot 1 september. Inmiddels is Kim dan weer fulltime aanwezig achter de receptie van het verlaten hotel. ,,We waren echt aan het rondhangen. Dat voelde heel nutteloos en vervelend.”

Deurwaarder

Dat het niet goed gaat, hebben Kim en haar collega’s inmiddels in de gaten. ,,Op een gegeven moment stond er ook een deurwaarder voor de deur.” Toch komt het faillissement in augustus nog als een verrassing. ,,Het ging sneller dan we eigenlijk gedacht hadden.” Op 1 oktober staan Kim en haar collega’s op straat. ,,Het inleveren van onze spullen was een treurig moment. In december werkte ik drie jaar bij dit hotel, maar ik had collega’s die er wel tien, twintig of zelfs dertig jaar werkten. Het is triest om dan zo de deuren te moeten sluiten.” Net als haar collega’s had Kim gehoopt op een doorstart. ,,Die komt er ook, maar dan zonder ons. Dat is een zuur gevoel dat iedereen, ondanks ons harde werk, aan de kant wordt geschoven.”

Quote Ik heb de afgelopen weken 46 brieven gestuurd Kim de Vries

Kim studeerde hotel- en eventmanagement. De sector die keihard geraakt is door de coronacrisis. Dat maakt het lastig om weer een baan te vinden. ,,Ik heb de afgelopen weken 46 brieven gestuurd”, zegt ze. ,,Binnen de hotelwereld, maar ook daarbuiten.” Zo reageert ze op vacatures voor secretaresse en officemanager. Tientallen keren wordt ze afgewezen. ,,Ik mocht in totaal vier keer op gesprek komen.” En dat leverde gelukkig ook een baan op. Binnenkort begint ze bij een hotel in Noordwijk als frontoffice manager. ,,Ik was zo blij toen ik hoorde dat ik het geworden was.”

Andere collega’s zijn overgestapt naar het onderwijs of de zorg. ,,En sommigen lopen met hun ziel onder hun arm, die weten even niet waar ze het zoeken moeten. Dat kan ik me heel goed voorstellen, er zijn maar heel weinig vacatures in onze branche.”

Werkloos door corona

De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor de horeca. De omzet van horecabedrijven daalt dit jaar met 30 tot 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek van ING. Cafetaria's en lunchrooms worden het minst hard geraakt door de maatregelen, cafés en andere uitgaansgelegenheden juist het meest. De daling van de omzet is enorm. Ter vergelijking: in 2009, tijdens de vorige economische crisis, daalde de omzet in de horeca met 8,7 procent.

In de hotels merkten ze al een daling in het eerste kwartaal, omdat veel Aziatische gasten door corona niet op reis gingen.

Uit cijfers van adviesbureau Horwath HTL blijkt dat hotels in Amsterdam en bij Schiphol harder geraakt zijn door de coronacrisis dan hotels elders in Nederland. Vooral omdat ze afhankelijk zijn van internationale toeristen die de afgelopen maanden wegbleven.

Dit is de vijfde aflevering van een serie over mensen die vanwege Covid-19 hun baan verloren.

