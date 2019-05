Het is Nationale Collegadag! Wat voor collega ben jij?

Nationale Collegadag is een initiatief van het Utrechtse reclamebureau Everybody Likes Penguins. ,,Je brengt zoveel tijd door met je collega's, wel acht uur per dag. Voor veel mensen is het meer dan ze hun eigen partner zien’’, zegt Hugo van de Hurk van het bedrijf. ,,In heel je leven heb je wel 80.000 uren met je collega's te maken, hebben we berekend. Wat is er dan mooier dan één keer per jaar stil te staan bij wat die ander voor je betekent?’’



Collega's delen op de werkvloer immers lief en leed. ,,Het gaat niet alleen om het werkinhoudelijke. Misschien is er iemand die altijd helpt als je met een probleem zit, of bij wie je stoom af kan blazen als je gestrest bent. Dat kan echt het verschil maken in hoe je je voelt op je werk.’’