Het is vandaag Blue Monday: zo maak je er toch wat van

Een collectieve dipdag moeten we niet te serieus nemen. Blue Monday is ooit in de wereld geroepen door een Britse psycholoog die een onzinnige rekensom bedacht om de meest deprimerende dag van het jaar uit te rekenen. Maar een somber gevoel in januari is voor veel mensen wel herkenbaar. Buiten is het druilerig en de dagen lengen maar langzaam. We gaan in het donker naar kantoor, brengen er de hele dag door en keren pas huiswaarts als het weer donker is.



Laurens Eckhart (29), hoofd marketing bij influencer agency SocialReblz, herkent het gevoel. ,,In januari slaat de malaise bij mij wel toe’’, zegt de Amsterdammer. ,,Ik probeer op mijn werk tijdens de lunch zeker tien minuten buiten te wandelen’’ vertelt Laurens. ,,Als compensatie voor het gebrek aan zonlicht neem ik ook Vitamine D3-druppels.’’



De winterblues worden soms veroorzaakt door een gebrek aan licht, zegt chronobioloog Marijke Gordijn van Chrono@Work, gespecialiseerd in het menselijke bioritme. In de winter wordt het ‘s middags al schemerig en ‘s ochtends later licht. Onze interne klok raakt daardoor ontregeld. Het gevolg? Chronisch slaaptekort en dus een gebrek aan energie op kantoor.



Volgens een bevolkingsonderzoek lijdt 8 procent van de Nederlandse bevolking aan de winterblues. Bij 3 procent is dat gevoel nog flink wat heftiger. Mensen in deze categorie voelen zich elk jaar een paar weken neerslachtig, hebben geen zin om te werken of hebben het gevoel dat er op hun werk maar niets uit hun handen komt.