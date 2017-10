Het kantoor van de toekomst: geleasete tafels en tapijttegels

‘Mama, laat papa ook eens thuisblijven voor jullie zieke kind’

17 oktober Moeders nemen veel vaker vrij bij een ziek kind dan de vaders. Dat ligt aan de moederschapscultuur die in Nederland heerst, aldus psycholoog Louis Tavecchio. ,,Moeders trekken zorgtaken naar zich toe. Als zij telkens ‘nee, niet zo’ of ‘laat maar, ik doe het wel’ zeggen, gaan vaders zelf ook twijfelen of ze het kunnen.”