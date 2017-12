Het kerstpakket dit jaar? Grote kans dat je een bon krijgt

Bij Bol.com weten ze het wel. De cadeaubon steekt met kop en schouders boven alle lijstjes uit. ,,Normaal gesproken ontvangen wij per dag zo’n 1,5 miljoen bezoeken op onze website. Met deze feestdagen is dat het dubbele", weet Marjolein Verkerk van de webwinkel. ,,We verkopen meer dan 500.000 artikelen op een dag, en in alle bestellijstjes en winkelmandjes staat de cadeaubon veruit bovenaan. En er zijn ook steeds meer bedrijven die de bon bij ons afnemen.”

De populairste variant van de bon onder bedrijven is die van 50 euro, gevolgd door 25 euro. Hoe later de baas zijn bonnen bestelt, hoe meer hij besteedt: in december geven bedrijven meer uit aan cadeaukaarten dan in november. En: hoe later in december, hoe hoger het bedrag.

Extraatje

Driekwart van de werkgevers gaat er vanuit dat medewerkers heel graag een kerstgeschenk ontvangen, blijkt uit onderzoek onder bijna 1.800 werkgevers en werknemers. Zou de baas dit jaar echter overslaan, dan vindt ‘slechts’ de helft van hen dat vervelend. Werknemers vinden de kerstgift dan ook vaker dan werkgevers gewoon een leuk extraatje. Bazen zien het juist vaker als een blijk van waardering, maar dat ligt dus anders.

Ook over wát dat kerstgeschenk zou moeten zijn, verschillen de meningen tussen baas en werknemer. De meeste werkgevers denken het personeel het meest blij te maken met het traditiegetrouwe pakket met etenswaren en spulletjes. De werknemers daarentegen vinden het minder vaak een probleem als de verrassingsdoos wordt ingewisseld voor iets anders. Werknemers noemen cadeaukaarten 30 procent vaker dan werkgevers het 'ideale kerstgeschenk'.

Ballonvaart of nagelschaartjes

Bart Poierrié van Kerstpakketten.nl wordt er moedeloos van. ,,Een bon is zo ongeveer het meest saaie, onpersoonlijke en kille cadeau dat je kunt geven. Wij verkopen er juist steeds minder van. De bonnen zijn compleet uit. Het zijn slappe aftreksels van échte cadeaus.” Volgens de kerstpakketliefhebber vindt men het jammer als de baas weinig tijd besteedt aan het cadeau. ,,Het kerstpakket betekent waardering. Mensen zitten helemaal niet te wachten op die bon van 25 euro: ‘Heb je nou niet meer aandacht aan me besteed dan zo’n stomme bon?’” Volgens Poierrié horen traditionele kerstpakketten ook bij een gezamenlijke afsluiting en een personeelsfeest.

Quote Mensen kunnen de bon naar eigen keuze besteden aan een van onze 15 miljoen artikelen. Marjolein Verkerk van Bol.com

De woordvoerder van Bol.com denkt dat juist de vrije keuze een pluspunt is. ,,Die kunnen de personeelsleden naar eigen keuze besteden aan één van onze 15 miljoen artikelen. In oktober tot en met december verkopen wij enkele honderdduizenden cadeaukaarten aan honderden bedrijven.”

Onder de boom

Poierrié schudt mistroostig het hoofd. ,,En daarna gooit het personeel de bon ergens in een la. Dat is geen cadeautje. Mensen willen een verrassend cadeau, niet iets wat ze zelf uitzoeken. Een cadeau neem je trots mee naar huis en leg je onder de boom. Dát is een geschenk.”