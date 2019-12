Het kerstpakket, ook dát moeten freelancers zelf regelen

Een kroeg in Utrecht. Maandagavond 20.00 uur. Een mannetje of vijftig aanwezig, allemaal met een kerstpakket onder de arm die ze in een hoek van het café zetten. ,,We zijn hier met allemaal verdrietige zzp’ers die keihard werken, die hun eigen btw- en belastingaangifte moeten doen, die elke maand hun opdrachtgevers achter de broek aanzitten om facturen te betalen. En wat krijg je terug? Geen kerstpakket.” Oscar Kocken (36) en Judit Grotenhuis (ook 36) bedachten zo'n tien jaar geleden al de ‘kerstpakketservice’ om daar verandering in te brengen.