‘Het laten van een scheet in de lift en bus is hier officieel verboden’

Eén van de voordelen van het wonen in het buitenland is dat ik mijn kinderen kan leren hoe je anders tegen de zaken aan kan kijken. En dat ze op die manier meer begrip voor een ander krijgen. Veel problemen in de wereld worden veroorzaakt door onbegrip. ‘Ik mot jou niet, want je stinkt naar knoflook’. Of omdat je richting het Oosten bidt. Of in mijn geval, vanwege mijn prachtig ontwikkelde Drentse accent.

Lange nagels

Quote Want beschaving of niet, deze vorm van chemische oorlogvoe­ring is niet meer van deze tijd Jullie hebben wellicht het programma Frans Bauer in China gekeken dus dan weet je dat er hier in Azië nogal wat zaken anders gaan dan in Nederland. Een paar voorbeelden: sommige (vooral oudere) mannen laten de nagel van hun pink lang groeien. Persoonlijk vind ik dat er nogal vies uitzien en leg ik aan mijn kinderen uit dat kortgeknipte nagels een teken zijn van goede verzorging. Maar bij die Aziatische man is zo’n lange nagel een teken van status, want hij hoeft blijkbaar niet met z’n handen te werken. Zij vinden het dus prachtig en in de kroeg ben je vast dé man met zo’n mooi bruin geworden, kromgetrokken, lange nagel. ,,Lekker makkelijk om mee in je neus te peuteren”, zei een van mijn kinderen laatst. Verder dan dat wil ik de zaken niet visualiseren.

Boeren en scheten

Ook het laten van scheten en boeren in het openbaar is in veel Aziatische landen de gewoonste zaak van de wereld. Sterker, het is een teken van goede manieren om tijdens het eten een mooie, luide boer te laten. Zo van: ,,Het smaakt heerlijk ober. Buurpp.” Vooral als mama er niet bij is, bedanken mijn kinderen mij op deze manier weleens voor het avondeten. ,,Teken van beschaving, papa.”

Het laten van een scheet in een lift is hier officieel verboden. En nu heeft de firma van de schoolbus het ook op de lijst van verboden activiteiten geplaatst. Want beschaving of niet, deze vorm van chemische oorlogvoering is niet meer van deze tijd. Dan heb je maar kramp in je buik of eet je wat minder bonen. De buschauffeuse, vaak al met mondkapje, kan nu eindelijk opgelucht ademhalen. Het is me nog niet duidelijk wat de sanctie is als er bij de kinderen toch eentje ontsnapt, maar het werd ze goed duidelijk gemaakt dat het niet meer mocht.

Het is een serieuze zaak. Toch moet ik nog elke ochtend lachen als ik de bus zie voorrijden en het poppetje op de sticker zie. Want als je zo krom moet gaan staan om een scheet te laten, snap ik dat je het strafbaar maakt.

Volledig scherm Naast eten, roken, en afval achterlaten, is het nu ook verboden om scheten te laten in de bus. Het eten van ‘durian’ oftewel de stinkvrucht mag ook niet in het openbaar vervoer (plaatje rechts). © Niek Druijff

Lees hier de vorige column van Niek Druijff terug: ‘Ik vraag of haar zoon zelf naar de wc kan. Oh, geen zorgen hoor, zegt de moeder, ik ga mee’

Volledig scherm Niek Druijff © Privé archief