Het Nederland van vroeger vind je in... Singapore

Wanneer je emigreert, neem je op het moment dat je je thuisland verlaat een foto in je hoofd. Zo ziet het eruit. Zo doen we de dingen. Nederlanders die na de oorlog naar Canada of Australië verhuisd zijn, gaan ervan uit dat de supermarkt om zes uur sluit en dat kinderen nog naar Sesamstraat kijken.



Elke groep migranten heeft dat, of het nu de Turken, Chinezen of Hollanders zijn. En terwijl jij ver weg woont en de dingen op dezelfde manier blijft doen, dendert jouw land door in zijn ontwikkeling. Keer je na een poosje terug op familiebezoek, dan herken je vaak een heleboel dingen ineens niet meer. De politiek is versplinterd, de wegen zijn overvol en zelfs de taal is veranderd.

Schooltje

Door de strategische ligging vlakbij Nederlands-Indië en de rest van Azië kwamen er aan het einde van de 19de eeuw steeds meer Nederlanders in Singapore wonen. Zelfs zoveel dat er in 1920 genoeg waren om een schooltje op te richten. De Hollandse School (overigens niet te verwarren met voetbal of schilderkunst) is in de eeuw die volgde uitgegroeid tot de grootste Nederlandse basisschool buiten Nederland. Met nu bijna 400 kinderen.

Quote De Hollandse School is uitge­groeid tot de grootste Nederland­se basis­school buiten Nederland

Ik kom van het platteland en ben in veel dingen hopeloos ouderwets. Hoewel ik het moderne van een grote stad best wel kan waarderen, koester ik de ouderwetse omgang met elkaar zoals we die op het platteland nog kennen. ‘Noaberschap’ met een mooi woord. Toen we naar Singapore gingen verhuizen, stond ik dan ook niet direct te springen.

Aap, noot, mies

Dat er een Nederlandse basisschool bleek te zijn, vond ik een verademing. Helemaal toen bleek dat daar de Nederlandse langspeelplaat wél is blijven steken in 1920. Kippen scharrelen op het plein, de haan kraait en wordt boos als je hem wilt pakken, mango’s pluk je gewoon van de boom en apen kijken door het raam hoe de tafel van twee geoefend wordt. Aap, noot, mies, maar dan in het echt.

Mensen zijn ver van hun familie, dus extra betrokken bij elkaar. De klassen zijn klein en het Wilhelmus wordt nog gewoon gezongen. Verder is alles supermodern hoor, met digiborden en zo. Maar de sfeer is nog zoals op het dorpsplein.

Quote De klassen zijn klein en het Wilhelmus wordt nog gewoon gezongen

In februari is het exact 100 jaar geleden dat de school openging. Iedereen is druk bezig met allerlei festiviteiten die volgend jaar plaatsvinden. Voor de foto in het jubileumboek moest vorige week elke klas verkleed volgens de kledingstijl van een decennium van de afgelopen eeuw. Ik vind het een prachtig plaatje als mijn middelste zoon die dag met de pet van opa op en klompen aan de deur uitloopt. Want het Nederland van toen... ligt nu gewoon in Singapore.

Volledig scherm de Hollandse School in Singapore © Niek Druijff

Lees hier Nieks column van vorige week terug: ‘De aansluiting houden met het vaderland is nog best lastig’

Volledig scherm Niek Druijff © Privé archief

Ook gewoon te krijgen in het Verre Oosten: echte Nederlandse friet van Eindhovenaar Martin Zwerts