Het vaste contract keert voorzichtig terug, en wel hier

Online supermarkt Picnic, in augustus 2015 begonnen in Nederland, is in twee jaar tijd gegroeid van een bedrijf met 20 naar een bedrijf met 1.000 werknemers. Het bedrijf breidt binnenkort uit met bezorging naar meer steden in Nederland. Daar zijn dus meer handen nodig, in verschillende soorten functies.



Picnic zoekt niet alleen veel nieuwe order pickers en bezorgers, maar ook versterking voor het hoofdkantoor in Amsterdam. ,,We hebben software engineers nodig om onze zelf ontwikkelde systemen te onderhouden en verder te ontwikkelen,’’ zegt Roline Spijkervet van Picnic. We hebben ook data analisten nodig om te bekijken welke beslissingen we als bedrijf moeten nemen en hoe we werkwijzen kunnen verbeteren. Er werkt bijvoorbeeld nu iemand aan hoe we de route van de order pickers efficiënter kunnen maken.’’



Niet alleen techneuten en whizzkids zijn welkom bij Picnic. ,,Op het kantoor hebben we bijvoorbeeld ook financiële specialisten die werken aan onze corporate development.’’ Picnic gaat niet alleen voor de kandidaat met ervaring. ,,We beperken ons niet tot ‘experienced hires.’ Het gaat erom dat je binnen ons profiel past. We nemen ook wel eens mensen aan die net klaar zijn met hun opleiding. We hebben ook werknemers die hun proefschrift bij ons schreven en bleven.’’ En krijgen die allemaal een contract? ,,Dat verschilt per geval. Een tijdelijk contract, eventueel met uitzicht op een vast contract, behoort tot de mogelijkheden.’’