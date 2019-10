‘Het zou een boek over succes worden, maar toen ging ik bijna failliet’

In 2016 haalde de startende onderneming Peerby twee miljoen aan investeringen binnen. Toch hing het bedrijf vorig jaar een faillissement boven het hoofd. Oprichter Daan Weddepohl schreef een boek over deze roerige periode. ‘Toen ik aan het verhaal begon, wist ik niet eens hoe dit zou aflopen.’

Peerby – een online platform waarop je spullen kunt huren van de buren - werd na de start in 2012 gezien als een van de succesvoorbeelden van de Nederlandse deeleconomie. Een economisch systeem waarin vraag en aanbod bij elkaar komen zonder dat daar een tussenpersoon tussenzit, met Airbnb en Uber als beroemde voorgangers. Maar aan het succes van Peerby kwam bijna een eind doordat er niet genoeg winst werd gemaakt. Daan Weddepohl deelt in zijn boek 99 redenen om te stoppen en toch door te gaan zijn verhaal over een naderend faillissement, moeilijke keuzes en grote leermomenten.

Je wist van tevoren echt niet hoe het boek zou eindigen?

,,Toen ik net contact had met de uitgeverij, leek het Peerby voor de wind te gaan. Het zou een adviesboek worden met honderd tips van een succesvolle onderneming. Maar juist toen kwamen we in een ingewikkelde periode terecht en wisten we niet hoe het af zou lopen. Ik ben bij mezelf te rade gegaan: moet ik dit nog wel schrijven, een boek over succes? Toen heb ik besloten om er een soort dagboek van moment tot moment van te maken. In de laatste maanden van het schrijfproces was er nog geen einde voor het boek. Het kon nog alle kanten op: een faillissement of een succes. Gelukkig heeft het boek een positief einde gekregen. We zijn niet failliet en de omzet van Peerby is nu tien keer groter.”

Voor wie heb je dit boek geschreven?

,,Het boek is geschreven voor mensen die willen weten hoe het écht is om ondernemer te zijn. Maar het is ook geschreven voor andere ondernemers, die mijn verhaal zullen herkennen. Zij weten dat ondernemen een enorme worsteling kan zijn. Negentig procent van de start-ups redt het niet. Van die ondernemers kunnen we juist leren. Maar mislukkingen worden heel erg onder de pet gehouden omdat het niet goed zou zijn voor je succes. Je zou er mensen mee wegjagen. Hierdoor spelen ondernemers te vaak mooi weer en dat geeft een krom beeld van de werkelijkheid.”

Was het niet lastig om letterlijk een boekje open te doen over je eigen ‘falen’?

,,Terwijl ik bezig was met schrijven, had ik niet het idee dat ik dingen aan de grote klok aan het hangen was. Daarnaast is het delen van een verhaal in boekvorm makkelijker: je kunt er later dingen uithalen. Maar toen het boek uitkwam en het verhaal vastlag, vond ik het wel spannend. Soms hebben mensen het over stukken uit het boek en dan denk ik: oh ja, dat staat er ook in. ”

In de titel worden 99 redenen genoemd om te stoppen en toch door te gaan. Zijn het er echt 99?

,,Het zijn er zelfs veel meer. Je moet het meer zien als een symbolisch getal dat nog niet af is. 99 redenen zijn nog net niet genoeg redenen om te stoppen.”

Wat heeft ervoor gezorgd dat jij nooit bent gestopt?

,,Dat is een combinatie van dingen. Het idee dat ik iets doe wat er echt toe doet, is een hele belangrijke drijfveer voor mij. Daarnaast hou ik van ingewikkelde puzzels waarbij de meeste mensen afhaken. Ik ben dan juist geneigd om mijn tanden erin te zetten. Daarnaast weet ik: als je steeds op zoek gaat naar een andere oplossing, vind je er vanzelf een die past. Veel mensen stoppen na de eerste mislukte poging. Eigenlijk moeten we de definitie van mislukken bijstellen: dat is pas als je stopt met proberen. Baby’s stoppen ook niet na een eerste poging als ze leren lopen.”

Je gaat een heel proces door in het boek. Wat heb je ervan geleerd?

,,Ik heb heel veel geleerd. Maar de belangrijkste les is dat je leert omgaan met onzekerheid en dat je die onzekerheden ook leert te accepteren. Veel mensen denken dat ze de toekomst in handen hebben en dat ze alles kunnen plannen. Maar je weet nooit iets zeker en je kunt altijd nog onderuit gaan. We moeten leren accepteren dat het mis kan gaan. Maar dat geldt voor alles in het leven.”

Ben je aan het einde van het verhaal ook een andere ondernemer geworden?

,,Een aantal jaar terug was ik een hele optimistische ondernemer met een optimistisch verhaal. Nu ben ik een stuk voorzichtiger omdat dingen zo maar anders kunnen lopen. Tegelijkertijd staan we er nu beter voor dan ooit. Laatst vroeg iemand na een presentatie aan mij: ‘Waarom zet je dat niet met koeienletters op je slide?’. Misschien ben ik wel té voorzichtig geworden.”

