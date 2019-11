Hetty (44) werkt in de mode: ‘Er zitten hier veel vrouwen, maar het gekakel valt reuze mee’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Hetty Verlegh (44), Head of Merchandise Men’s department bij WE Fashion.

Wat doet een merchandiser precies?

,,Een merchandiser maakt samen met de inkoper plannen voor wat we komende seizoenen gaan doen. Voor elk seizoen stellen ze een bedrijfsplan op: wat gaan we verkopen, hoeveel, waar en wanneer. Nu zijn ze bijvoorbeeld al bezig met de winter van volgend jaar. Een merchandiser houdt zich bezig met alle cijfers hierachter. Ook houdt diegene de verkoop bij. Hoe doen de kabeltruien het in november? Meten is weten.”

Dus je moet wel iets met cijfers hebben?

,,Je moet het wel leuk vinden en er goed mee zijn, maar het is geen hogere wiskunde. Je moet er een verhaal uit kunnen halen en het is handig als je in een oogopslag kunt zien of de cijfers kloppen. Net zoals grafisch ontwerpers kunnen zien of een ontwerp klopt of niet.”

Hebben mensen een verkeerd beeld van de functie?

,,Er zit veel meer achter dan mensen in eerste instantie denken. De functienaam zegt namelijk niet zoveel. Merchandise is natuurlijk gewoon het Engelse woord voor handel.”

Hoe ben je in de mode terecht gekomen?

,,Bij het chemische bedrijf waar ik hiervoor werkte, was ik hoofd planning op de inkoopafdeling. Maar ik had eigenlijk niet zo door dat ik dit werk ook op hele andere plekken kon gaan doen. Een vriendin tipte mij een baan in de mode-industrie, een hele andere branche dan ik gewend was. Zo is het begonnen, anders was ik hier nooit terecht gekomen.”

Viel de overgang mee of tegen?

,,Hier zitten natuurlijk gemiddeld meer vrouwen, dat was ik niet gewend. Ik was bang voor gekakel. Maar dat viel reuze mee. Of het klikt heeft te maken met wat voor type mens het is. In dit team zitten allemaal doorpakkers, die wat willen bereiken, daar hou ik van.”

Levert dat ambitieuze weleens conflicten op?

,,Mensen die hier werken zijn gedreven, hebben hart voor de zaak en zijn actief bezig met hun baan, dat hoort bij de retail. Dus er ontstaat weleens een meningsverschil over bepaalde producten. Maar er zijn nooit grote conflicten. Soms alleen een stevig gesprek, zonder dat de sfeer fel wordt.”

Hoe zou je de sfeer dan omschrijven?

,,Als gezellig. Buiten het werk om gaan de collega’s uit mijn team regelmatig wat met elkaar eten, drinken, of naar een feestje. Maar dat krijg je al snel met twintigers en dertigers. Ook wordt er veel georganiseerd vanuit het bedrijf. Van borrels tot skivakanties. Afgelopen zomer kregen we bijvoorbeeld een beachvolleybalworkshop van iemands broer die dat op hoog niveau doet.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Ik zit nu bijna dertien jaar in deze functie en vind het nog steeds erg leuk. Dat heeft vooral te maken met de jonge mensen met wie ik werk. Ze zijn heel nieuwsgierig en willen zich continu ontwikkelen. Ze zijn bereid om te leren, om feedback te ontvangen en om echt te luisteren. Dat geeft mij energie.”

Baal jij weleens ergens van?

,,Retail gaat natuurlijk over wat je verkoopt en wilt omzetten. Het is erg leuk als je die omzet ook daadwerkelijk haalt. Als dat tegenvalt, kan ik daar wel van balen ja. Maar daarna ga je plannen maken om het op te lossen. Het werk gaat gewoon weer verder.”

Zie jij jezelf dit werk tot je pensioen doen?

,,Ik krijg misschien nog andere wensen. Maar zoals ik me nu voel, kan ik het lang volhouden. Of ik het tot mijn pensioen volhoud, weet ik niet en zo wil ik eigenlijk niet over werk nadenken. Bij grote veranderingen ga ik nadenken of ik nog wil blijven. Als dat zo is, stroop ik mijn mouwen op.”

Hoe blijf je zo positief?

,,Ik ben niet al te veel bezig met de toekomst. Ook probeer ik het woord ‘druk’ wat minder te gebruiken. Ik heb genoeg te doen, maar heb het niet druk. Wat ook helpt, is het niet precies bijhouden van de gewerkte uren. Het gaat erom dat je je werk doet en je daar goed bij blijft voelen.”

