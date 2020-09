Hetzelfde werk voor minder loon: zzp’ers kregen duizenden euro’s minder dan vaste collega’s

Hetzelfde werk doen als een vaste kracht maar dan voor minder geld: dat is voor veel zzp’ers in Nederland aan de orde van de dag. Werknemers van elf regionale omroepen, die volgens berekeningen van FNV via payroll- en zzp-constructies duizenden euro’s misliepen, worden nu alsnog gecompenseerd. Vandaag gaat de vakbond aan tafel met de Regionale Publieke Omroep om te praten over eerlijke tarieven voor omroep-zzp’ers.

De werknemers werden betaald via payroll- en zzp-constructies van Tentoo. Velen van hen mogen of durven hun verhaal niet te delen omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Lisa Blaas, bestuurder bij FNV Flex & Naleving, vertelt het verhaal van een van de gedupeerden. ,,Peter(*) werkte al sinds 2000 voor een regionale omroep in loondienst maar werd twaalf jaar later bij een reorganisatie ontslagen. Hij kon bij de omroep terugkomen en hetzelfde werk doen, maar dan via een payroll-betaalconstructie.” Payrollers worden via Tentoo ‘uitgeleend’ aan de omroep en zijn niet in dienst bij de werkgever waar ze werken.

Blaas: ,,Peter wist niet precies wat de constructie inhield, maar hij was allang blij dat hij in crisistijd werk had.” Uiteindelijk werd Peter jarenlang onderbetaald. Eerst viel hij onder de payroll-constructie waarbij de cao niet werd nageleefd en hij een lager tarief kreeg. Daarna belandde hij als zzp’er in een fictief dienstverband waardoor hij helemaal niet meer aangesloten was bij een cao. ,,Hierdoor had hij geen betaalde vakantiedagen, vakantiegeld, pensioenopbouw, eindejaarsuitkering of reiskostenvergoeding.”

Rechter

Een collega van Peter kaartte deze ongelijkheid aan bij de omroep maar kreeg als antwoord: ‘Je hoeft niet te blijven’. Blaas: ,,Je werkte voor Tentoo of je kon verdwijnen, dat was de boodschap. Zijn vrouw vond de situatie onbegrijpelijk en onhoudbaar. Ze vond het onbegrijpelijk dat Peters collega’s die hetzelfde werk deden, meer verdienden.” Blaas vertelt dat het gezin van Peter maar een week op vakantie kon omdat ze het geld niet konden missen. ,,Zijn collega’s gingen wel lekker lang weg of kochten nieuwe auto's.”

Uiteindelijk besloot zijn vrouw contact op te nemen met de FNV. De vakbond nam een advocaat in de arm en wilde samen met Peter en een van zijn collega’s naar de rechter te stappen, vertelt Blaas. Tot een rechtszaak kwam het echter niet. Tentoo ging alsnog akkoord met een nabetaling van al het geld dat Peter in acht jaar volgens de berekening was misgelopen. De omroep, die sindsdien ook geen gebruik meer maakt van payroll-constructies via Tentoo, nam hem weer in vaste dienst.

Blaas: ,,Dit succes is behaald, nu nog dat van duizenden anderen. Tentoo erkent het probleem gelukkig inmiddels ook en stelt zelf terugbetalingen voor. En verschillende omroepen zeggen te willen stoppen met Tentoo. Er moet een einde komen aan alle fictieve arbeidsrelaties. Veel anderen durven hun verhaal niet eens te doen, omdat ze vast zitten in een angstcultuur en bang zijn om hun baan te verliezen.”

Bedragen

FNV is nagegaan om hoeveel payrollers het gaat bij de regionale omroepen: in totaal elf regionale omroepen die elk gemiddeld zo’n twintig werknemers via Tentoo voor zich hebben werken. De bedragen die payrollers op deze manier al zijn misgelopen zijn volgens de vakbond flink en variëren van 20 euro tot 12.000 euro. ,,Die bedragen kloppen niet altijd. Na een tegenberekening van ons verdriedubbeld dat bedrag soms nog. In het geval van Peter gaat het om een bedrag van 50.000 euro dat inmiddels al op zijn rekening is gestort”, zegt Blaas.

Hoe kunnen die grote loonverschillen eigenlijk ontstaan? Verschillende factoren zorgen ervoor dat payroll-medewerkers uiteindelijk onderbetaald worden. Blaas: ,,Cao’s worden ontdoken waardoor deze werknemers geen zekerheid hebben terwijl ze er vaak al jaren werken. Of ze worden te laag ingeschaald. Redacteuren met veel ervaring worden hetzelfde ingeschaald als starters omdat ervaringsjaren niet worden meegenomen.”

Verschillende omroepen hebben aan FNV verklaard te willen stoppen met de diensten van Tentoo. Toch gaat het volgens Blaas ook daarna nog vaak mis. ,,Werknemers hebben van Tentoo een voorstel tot nabetaling gekregen, wat een enorm succes is, maar moeten tekenen voor een finale kwijtschelding. Dat betekent dat ze later nergens meer aanspraak op kunnen maken. Terwijl wij nu al zien dat de berekeningen niet kloppen en ze recht hebben op meer nabetaling.” De vakbond ziet dat veel werknemers nu een ander soort fictief dienstverband aangeboden wordt waarbij zij opnieuw onderbetaald worden en de cao niet van toepassing is. ,,Het probleem wordt doorgeschoven.”

Gesprek

Vandaag gaat FNV in gesprek met de Regionale Publieke Omroep (RPO) om te praten over contractvormen, eerlijke zzp-tarieven en een permanente oplossing voor deze schijnconstructies, ,,We willen dat de RPO in de cao opneemt dat structureel werk plaats moet vinden in een dienstverband. Schijnconstructies moeten worden uitgebannen. Een grote groep werkenden verdient nu minder, kan zich niet verzekeren en bouwt geen pensioen op. Daar komt ook nog het gevoel van onrecht bij: ‘Waarom hij wel en ik niet’? En de angst om je baan te verliezen natuurlijk.”

*De naam Peter is gefingeerd, echte naam bekend bij de redactie.

Reactie van de Regionale Publieke Omroep (RPO), bestuurder Mark Minkman:



‘De problematiek die het artikel beschrijft is ons in algemene zin bekend. Het gesprek daarover voeren we met de bonden en wordt door de omroepen met individuele medewerkers gevoerd. Als er iets meer over te melden valt, zullen we dat doen maar voor nu houden we het hierbij.’

Reactie van Patrick Bakker, CEO van Brisker Group, waar Tentoo onderdeel van uitmaakt:



‘Tentoo herkent zich niet in het beeld dat nu door de FNV wordt geschetst. Tentoo staat voor een juiste verloning en heeft geen enkele baat bij een lagere verloning. Uit eigen onderzoek van Tentoo is gebleken dat in incidentele gevallen niet alle aangeleverde loongegevens van opdrachtgevers juist waren, die worden nu gecorrigeerd. Tentoo speelt hierbij een bemiddelende rol tussen de omroepen en de werknemer.’



‘In algemeenheid wil Tentoo aangeven dat zij het bijzonder betreurt dat FNV zich regelmatig negatief en onjuist over Tentoo uitlaat in de media. Tentoo streeft altijd correcte verloning na, voldoet aan wet- en regelgeving en herkent zich dus helemaal niet in de beeldvorming die de FNV neerzet.’



‘Tentoo heeft meerdere keren contact gezocht met de FNV. Eindelijk heeft Tentoo de FNV zo ver gekregen om dit gesprek doorgang te laten vinden. Dit gesprek heeft de insteek om ook de kant van Tentoo toe te lichten.’

