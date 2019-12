‘Hier thuis leven we al jaren in de natte droom van minister van Engelshoven’

Eigenlijk had ik eerst een column geschreven over het voorstel van de Tweede Kamer inzake het vrouwenquotum. En dat wij hier thuis al jaren de natte droom van minister van Engelshoven, die het plan indiende, leven. En dat mijn zonen het raar vinden als een vrouw kookt. En dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voor de volgende generatie hetzelfde is als roken en Zwarte Piet. Iets van vroeger dus.

Maar toen ik het stukje klaar had, vond ik het niks. Ons leven is gewoon gelopen zoals het gelopen is. Achter onze beroepskeuze zit bar weinig strategisch beleid. We doen gewoon allebei waar we goed in zijn. Bovendien ben ik zaterdagavond op stap geweest met mijn zoon van 7 en heb ik hem geholpen met zijn slaapprobleem. Dat leek mij achteraf veel leuker om over te schrijven.

Als ik namelijk niet kan slapen, ga ik denken aan de meest vreselijke plekken waar ik ooit geweest ben. De eerste die bij mij opkomt is, met stip, de discotheek. Goede tweede de speelgoedwinkel op zaterdagmiddag. Als ik dan lig te woelen in bed en de slaap niet kan vatten, denk ik juist aan die plekken en prijs mezelf zo intens gelukkig dat ik daar nu niet ben, dat ik vanzelf in slaap val. Mijn zoontje kan ook wel eens niet slapen en daar hebben we sinds zaterdagavond een oplossing voor gevonden.

Opgepompte auto's

Mijn oudste zoon kreeg een uitnodiging van een vriendje om mee te gaan naar een show van monstertrucks. Dat is een Amerikaans fenomeen van opgepompte auto’s die stunts doen. Net als een circus trekken die van stad tot stad. En nu waren ze in Singapore. In het dorp waar ik vandaan kom, is de jaarlijkse grasmaaierrace een hoogtepunt. Je neemt een zitmaaier, sloopt het maaigedeelte ervan af, voert de motor op, muziekje erbij, bier uit plastic glazen en klaar ben je. En dat gevoel kreeg ik ook hierbij. Dus ik koop voor mijzelf ook twee kaartjes en zeg tegen mijn middelste zoon dat wij daar ook heen gaan.



De oudste zat bij zijn vriendjes aan de andere kant van het stadion. Stuiterend van de cola en de popcorn die ze gekregen hadden, vond hij het helemaal prachtig. Ik zat aan de andere kant. Met mijn andere zoon. Ik had al oorbeschermers voor hem gekocht voor het lawaai, maar na het eerste rondje vroeg hij al of we naar huis gingen. En toen moesten we nog twee uur!

Nog moe van Sinterklaas de avond ervoor viel hij uiteindelijk op mijn schoot in slaap. Toen het afgelopen was, had de oudste de avond van zijn leven gehad. Die andere hing om mijn nek te smeken om naar huis te gaan. Thuisgekomen heb ik hem op bed gelegd. ‘Wat fijn zeg, nou heb jij er ook één’, zei ik tegen hem. ‘Een wat?’, vroeg hij. ‘Een plek waar je aan kan denken als je niet kan slapen en ó zo blij bent dat je nu hier in je bedje ligt’. Waar monstertrucks al niet goed voor zijn.

