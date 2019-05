‘Hoe beter de eerste 30 seconden zijn, hoe beter de rest van het sollicitatiegesprek’

Ooit gehoord van de ‘liking gap’? Wanneer we mensen voor de eerste keer ontmoeten, denken we vaak dat ze ons minder aardig vinden dan werkelijk het geval is. Ook bij sollicitatiegesprekken speelt ons dit parten. Recruiters verklappen hoe je je kansen direct beter inschat.

,,HR-managers zien veel kandidaten’’, zegt Birger Ceulemans, recruiter voor Inventi. ,,Om ze goed te kunnen vergelijken, laten ze je niet meteen in hun kaarten kijken. Het is dan ook best moeilijk om zomaar af te lezen of het gesprek goed ging en of je kans maakt om naar de volgende ronde te gaan. De enige manier om dat volgens mij te weten te komen, is door er zelf naar te vragen. Maar de manier waarop je deze vraag stelt is cruciaal", aldus Ceulemans tegen Het Laatste Nieuws. ,,Vragen hoe de interviewer jou als kandidaat vond, is veel te direct. De sollicitant zal zich moeten verkopen aan de recruiter en als dit vlot verloopt, zal de recruiter de job verkopen aan de sollicitant.’’

Geïnteresseerde indruk

,,Uitgaande van deze situatie is het belangrijk om als sollicitant zelf het initiatief te nemen. Vraag bijvoorbeeld aan welke kwaliteiten de kandidaat moet voldoen om in aanmerking te komen. Het antwoord kan je dan toetsen aan je eigen profiel. Door de juiste vragen te stellen, kom je niet alleen veel te weten, maar maak je ook nog eens een geïnteresseerde indruk. Dat is essentieel.’’

Quote Een recruiter die geeuwt of het hoofd moet ondersteu­nen, is geen goed teken Birger Ceulemans, recruiter voor Inventi ,,Als je alleen antwoordt op de vragen van de interviewer, weet die misschien wel wat hij of zij moet weten, maar is er geen persoonlijke klik. Toon dus dat je ook geïnteresseerd bent in de persoon die voor je zit. Pols bijvoorbeeld naar zijn rol in het bedrijf en probeer zo van het begin een band op te bouwen. Als je nieuwsgierig bent, kan je uiteindelijk vaak heel veel vragen stellen. Het begin is echt cruciaal. Stel eerst voldoende andere vragen voor je tot je slotvragen komt.’’

,,Ook uit non-verbale communicatie kan je veel afleiden. Als je ervoor kan zorgen dat het interview overgaat naar een echt gesprek en dat de recruiter hierin meegaat, weet je dat je op het goede spoor zit. In een fijn gesprek ga je de beste versie van jezelf voorschotelen. Een recruiter die geeuwt of het hoofd moet ondersteunen, is geen goed teken. Maar let op, het kan ook zijn dat hij dit doet om je reactie te testen. Laat zo’n situatie niet zomaar voorbijgaan, maar vraag naar de reden van zijn onverschilligheid.’’

,,Het kan een indringende vraag zijn, maar ook hier hangt alles af van de manier waarop je hem stelt en de aanloop die je neemt naar deze niet zo eenvoudige vraag. De eerste indruk die je maakte, is daarbij heel belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat mensen in minder dan een halve minuut een oordeel vormen over iemand. Hoe beter die eerste 30 seconden zijn, hoe beter de rest van het gesprek.’’

Verkopen voor gevorderden

,,Wanneer je voelt dat er interesse is, kan je schaarste in je agenda noemen om nog beter te kunnen inschatten hoe sterk de belangstelling is. Vertel dat je in de komende dagen nog een aantal andere gesprekken hebt en laat zo zien dat je intensief op zoek bent naar een nieuwe uitdaging. Let wel op bij deze technieken: dit is verkopen voor gevorderden!’’

,,Bij ons klopt het verder vaak dat hoe langer het gesprek duurt, hoe beter het was. Maar over het algemeen is dit geen betrouwbare graadmeter. Veel recruiters moeten namelijk ook snel een groot aantal kandidaten achter elkaar zien en kunnen het zich bijvoorbeeld niet permitteren een gesprek te laten uitlopen. Wat je natuurlijk wel kan doen, is aan het begin de vraag stellen hoe lang het gesprek ongeveer zal duren. Als je dan een half uur eerder buiten staat, lijkt mij dat niet positief. Duurt het gesprek veel langer dan gepland, dan is dat wél een goed teken.’’

,,Als sollicitant is het dus belangrijk het gesprek voldoende zelf te sturen. Je dient het heft in eigen handen te nemen, zonder te overdrijven natuurlijk. Zet je kwaliteiten in de verf en oordeel op basis van de reactie van de interviewer hoe ver je daarin kan gaan. Vraag op het einde van het gesprek wat de vervolgstappen zijn en wie over de aanwerving beslist. En vraag zeker: ‘Mag ik nu eens vragen; hoe is uw gevoel bij ons gesprek?’ Weinig mensen hebben door hoe het werkt en pakken het op deze manier aan. Ze denken dat ze weinig impact hebben, maar het is een subtiel, menselijk spel waarin veel draait rond hoe sympathiek je overkomt.’’

In een sollicitatiegesprek vertellen wat je allemaal al hebt gedaan in het verleden? Coach Charlotte van 't Wout vertelt in onderstaande video hoe je kunt vertellen over je successen zonder arrogant over te komen.