'Hoe bitchy bent u?' en andere vragen die we normaal alleen aan vrouwen stellen

Ton Hillen is de hoogste baas van bouwbedrijf Heijmans en werkt 60 uur per week. Hij heeft een vrouw en drie dochters (25, 23, 19 jaar).



Mooi pak heeft u aan!

Lacht. ,,Nou, nou, nou.”



Denkt u na over uw kleding ’s ochtends?

,,Ik denk wel na over welk overleg ik die dag heb. Bij de presentatie van de jaarcijfers trek ik bijvoorbeeld mijn mooie pak aan. Mijn kleding is klassiek. Ik draag altijd een das, al ben ik een van de laatste der Mohikanen. Waarom? Zo ben ik opgevoed. Ik voel me er prettig bij.” Hij slingert zijn been omhoog en toont zijn enige modieuze uitspatting: schoenen met slangenprint. ,,Mijn dochters zeiden: doen pa!”



Over uw dochters gesproken. Bent u een goede vader?

,,Dat moet je aan mijn dochters vragen, maar ik denk het wel. Als ze me nodig hebben, ben ik er. Dat was vroeger al. Ik was bij elke ouderavond, en heb mijn dochters jarenlang gecoacht in hockey. In de weekenden probeer ik zoveel mogelijk thuis te zijn. Werken doe ik dan op zondagochtend acht uur, als de rest nog op één oor ligt.” Wijst naar portret van zijn dochters boven zijn bureau. ,,Waarom denk je dat die hier hangt? Mijn gezin is mijn hoeksteen.”