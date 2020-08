Hoe confronteer je die irritante collega (en wanneer doe je dat juist niet)?

Ester Braat van Office Rescue: ,,Vraag jezelf eerst af: is het écht nodig om dit te bespreken? Het gaat immers om werk. Stel, iemand komt te laat bij een vergadering. De voorzitter kan er wat van zeggen en voor de rest geldt: let niet zo op elkaar. Het doel van een vergadering is niet om op tijd te komen.

,,Let er daarnaast op dat je niet met twee maten meet. We beoordelen onszelf op intentie en anderen op gedrag. Als ik jou onderbreek, dan bedoelde ik dat niet verkeerd. Mijn intentie was om je vraag te beantwoorden. Terwijl jij denkt: zij laat me niet uitpraten, ze vindt mijn antwoord onbelangrijk. Iedereen neemt een verleden mee. Soms herinnert een bepaalde actie je aan iets van vroeger. Daarom, verplaats je in de ander.’’

Drijfveren

Bart Verhaagen van De Crux Training en Advies: ,,Gedrag is bespreekbaar, maar iemands drijfveren of identiteit kun je niet zomaar veranderen. Bijvoorbeeld als iemand resultaatgericht of gelovig is en jij niet. Soms ontstaan ergernissen omdat zaken veranderen. Een collega krijgt bijvoorbeeld een hogere functie en vervolgens lopen steeds meer mensen jullie kamer in om allerlei personeelszaken te bespreken. Spreek uit wat je stoort en maak een nieuwe afspraak voor de toekomst. Begin het gesprek bij de feiten. Bespreek daarna het gevoel: hoe is het voor jou? Vraag tot slot waar het gedrag vandaan komt. Zeg niet zomaar: 'Jij doet dit fout.' Dan gaat iemand meteen in de verdediging. Vraag: 'Op welke manier kun je er rekening mee houden?'

Blijf je door bepaald gedrag langer dan een minuut geërgerd? Dan ligt het probleem niet aan die collega, maar bij jou. Er wordt iets in jou getriggerd. Wees je daarvan bewust en oefen om niet geïrriteerd te reageren.’’

