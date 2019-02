Hoe een kikker eten tegen uitstelgedrag helpt

De meeste mensen die ik ken, hebben er in enige mate last van: uitstelgedrag. Ik ben zelf geen uitzondering. Deze week nog deed ik mijn uiterste best om het schrijven van een aantal teksten voor mijn website tot op het allerlaatste moment voor me uit te schuiven. Typisch zo’n taak die niet al te inspirerend is, maar die wel moet gebeuren. Maar toch lukte het me om steeds iets urgenters te vinden om mijn tijd aan te besteden. En zo niet, dan was er altijd nog Netflix. Het was netflixen met een schuldgevoel, maar toch. Gevolg: een hoop onnodige deadlinestress.

Kikker

Tijdens het uitstellen van de saaie taak stuitte ik op de volgende tip tegen uitstelgedrag. Hij is een beetje luguber, want het heeft te maken met het eten van kikkers. Stel dat iemand je zou dwingen om ergens op de dag een levende kikker op te eten. En nee, je kunt er niet onderuit. Hoe zou je dat dan aanpakken?

Je kunt dit probleem op twee verschillende manieren oplossen. Je kunt het probleem uitstellen: doen alsof er niets aan de hand is en gewoon andere dingen gaan doen. Onderwijl is de kikker niet weg te slaan uit je hoofd, en aan het einde van de dag moet je alsnog voor de bijl. En hoe langer je wacht, hoe meer je er tegenop ziet. Het alternatief is - hoe lastig ook - de kikker meteen als allereerste actie van de dag op te eten. Natuurlijk, het vergt enige discipline en het is bepaald niet aangenaam, maar je bent er wel gelijk vanaf. En de rest van de dag is een makkie, want nu je een kikker hebt gegeten valt alles mee!

Quote Het is aan te raden om datgene waar je tegenop kijkt meteen als eerste op je werkdag te doen

Beslommeringen

Wat voor het eten van de kikker geldt, geldt ook voor andere dingen die we nogal eens voor ons uit schuiven. Het is aan te raden om datgene waar je tegenop kijkt meteen als eerste op je werkdag te doen, nog vóór je je mail opent of in de alledaagse beslommeringen verzeild raakt. Zo voorkom je dat je het de hele dag actief moet vermijden tot het niet langer meer kan.

Bijkomend voordeel is dat de meeste mensen ’s ochtends de meeste energie en de meeste wilskracht hebben - gedurende de dag raken deze dingen steeds meer uitgeput. ’s Ochtends vroeg is dus wat dat betreft het ideale moment om je te storten op taaie, maar belangrijke taken. Bingewatchen op Netflix is natuurlijk pas écht leuk als je dat zonder schuldgevoel kunt doen.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).