Hoe een webshopje uitgroeide tot een megabedrijf

Uitzend­krach­ten krijgen alsnog half miljoen aan achterstal­lig loon

15:29 Twaalf uitzendkrachten krijgen na een jarenlange rechtszaak een half miljoen euro in achterstallig loon uitbetaald. Volgens vakbond FNV is het een grote overwinning in de strijd tegen schijnconstructies die gelijke betaling voor uitzendpersoneel omzeilen.