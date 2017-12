Hoe gedisciplineerd ben jij? Doe de test!

Volgens onderzoek zegt 70 procent van de managers en directeuren niet op zijn collega’s te kunnen rekenen of het niet zeker te weten. De gevolgen liegen er niet om: mensen werken langs elkaar heen, delen elleboogstoten uit, zitten in de weerstand of overlevingsstand en gaan gedemotiveerd en ongelukkig naar hun werk. Mensen verliezen energie, werken inefficiënt, wantrouwen hun collega’s en de leiding, en cc’en iedereen om zich in te dekken tegen ‘ongelukken’. Niet zo best dus.



Volgens het nieuwe boek Discipline en lef. Hoe leiderschapsteams meer impact krijgen kunnen leidinggevenden door afspraken na te komen én elkaar daarop aan te spreken, vertrouwen brengen in de hele organisatie.