Hoe gekleurde poedersuiker in 3000 supermarkten terechtkwam

Een eenvoudig idee binnen een jaar winstgevend maken en je product in 3000 supermarkten verkopen. Het lukte Marleen de Haan en Willem Kors met hun gekleurde poedersuiker Leentjes Poeder Pret. Aan De Ondernemer vertellen ze in een podcast hun bijzondere ondernemersverhaal.

Het idee ontstond, niet geheel onverwacht, aan de keukentafel. Pannenkoeken bakkend met haar zoon vroeg mede-oprichter Marleen de Haan zich ineens af: waarom is poedersuiker eigenlijk altijd wit? De volgende dag maakte ze al haar eerste sample van de gekleurde poedersuiker en een nieuw product was geboren.

,,Het begon als een grap’’, vertelt Willem Kors, die net als De Haan uit de mediawereld komt, in de podcast. Samen met haar wilde hij de uitdaging aangaan en kijken of zij konden wat veel marketeers zo moeilijk vinden, namelijk een heel nieuw product in de schappen van de supermarkt krijgen. De Haan en Kors klopten als eerste bij Jumbo aan en vertellen in de podcast hoe het hen lukte bij de supermarkten binnen te komen. De ondernemers richtten zich eerst op de franchisers en niet op het hoofdkantoor.

,,De franchisers hebben iets meer vrijheid. Daarom zijn we naar die ondernemers toegegaan en zeiden we: zet een potje van ons neer en kijk hoe het verkoopt. Die data konden we gebruiken in het gesprek met het hoofdkantoor.’’ Omdat het wel even duurt voordat je daar wordt uitgenodigd, konden Kors en De Haan ondertussen zorgen dat ze alles goed geregeld hadden, van financiën tot logistiek.

Eenmaal binnen bij Jumbo moest de productie omhoog. De Haan en Kors merkten dat het relatief gemakkelijk was om financiering te krijgen. ,,Heb je een product bij je dat ergens ligt, dan is dat tastbaar om over te praten. Doordat het aantoonbaar was, gaan de deuren van banken snel open.’’ Door zo snel te groeien en een plek in 3000 supermarkten te veroveren, speelde Leentjes Poeder Pret zich in de kijker.

Vorig jaar wonnen Kors en De Haan de MKB Export Award. ,,Dat was voor ons een duwtje in de rug’’, zegt Kors. Met plannen voor het buitenland houden ze nog een slag om de arm. Eerst een stabiele positie in de Nederlandse schappen met meer producten, zoals gekleurde stroop en strooisels. Het buitenland volgt dan op z’n vroegst aan het einde van 2020 of begin 2021.

