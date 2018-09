Hoe hoger de functie, hoe gelukkiger op het werk

Hoe hoger in de boom, hoe vaker iemand een goede dag op het werk heeft. Bijna 40 procent van de hoge bazen zegt bijna elke dag een goede dag te hebben op werk. Bij werknemers (27 procent) en managers (29 procent) is dat minder het geval.

Dat blijkt uit een enquête onder 2558 werkende mensen, onder wie 235 uit Nederland. Bijna twee derde van alle respondenten heeft meer dan één goede dag per week op het werk. Dat is volgens de onderzoekers genoeg om te spreken van werkgeluk. In Nederland ligt het percentage nog iets hoger: 72 procent heeft meer dan één goede dag op het werk.

De belangrijkste reden om een dag als een goede dag te omschrijven, is onder Nederlanders de vrijheid om je werk te kunnen doen op je eigen manier en door leuke taken te doen. Ook betekenisvol werk is een belangrijke reden om een goede werkdag te hebben. In alle drie de gevallen vinkten meer dan 130 mensen aan dat dit van invloed was op hun werkdag.

En dat verklaart meteen waarom mensen hoog in de boom vaak meer werkgeluk ervaren. ,,Die hebben vaker het gevoel dat ze zelf kunnen bepalen wat ze doen op een dag”, zegt Fennande van der Meulen, werkgeluk-deskundige en namens Happy Office verantwoordelijk voor het onderzoek.

,,We hebben het in Nederland veel over autonomie op de werkvloer”, zegt Van der Meulen. ,,In Nederland begrijpen we dat het belangrijk is en het past bij onze manier van werken. Dat is ook een verklaring waarom we waarschijnlijk relatief gelukkiger zijn in ons werk.”

Quote Slechte dagen blijven vaker hangen, maar vaak blijkt dat het helemaal niet zo heel slecht was Fennande van der Meulen

Meer werkgeluk

34 procent van de Nederlanders heeft bijna elke dag een goede dag op het werk. Daarmee scoren we hoger dan het wereldwijde gemiddelde van ruim 30 procent. Het zijn goede en hoopvolle cijfers, vindt Van der Meulen. ,,Toch is er nog veel te verbeteren. We weten allemaal dat als je gelukkiger bent op je werk, je ook meer gedaan krijgt. Dat blijkt ook uit onderzoek. Mensen die gelukkig zijn, presteren beter op hun werk."

Helaas kost het vaak moeite om de goede dingen te onthouden, zegt Van der Meulen. ,,Slechte dagen blijven beter hangen. Ons brein waarschuwt van nature vaker voor slechte dingen en gevaar, en dat werkt door op het werk. Vaak komen mensen thuis en schrijven ze een dag af als een rotdag omdat er één ding niet goed ging. Je moet jezelf aanleren om te bedenken of het echt niet leuk was, of dat er ook dingen goed gingen. Vaak blijkt dan dat het helemaal niet zo’n slechte dag was”, geeft ze als advies mee.

Dat is vooral relevant voor de mensen die nooit een goede dag hebben: wereldwijd geeft 6 procent van de respondenten dat aan. In Nederland is dat 3 procent.