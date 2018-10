Hoe je Google voor je (en niet tegen je) kunt laten werken

Als een vriendin van me in Google haar naam tikt, komt ze op een site van iemand die je leert parfum uit bloemen maken. En een vermelding dat ze in groep 8 de voetbalkampioen is geworden. Allebei niet mijn vriendin. Het enige wat je van haarzelf kunt vinden, is een foto van een paar jaar terug, die ze liever van internet wil hebben.

Om met dat laatste te beginnen: hoe haal je resultaten uit Google?

De beste manier om informatie van internet te krijgen is gewoon aan de eigenaar van de site te vragen of ze je informatie verwijderen. Dat hoeven ze overigens niet per se te doen.

Lukt dat niet, dan zou je in sommige gevallen ook Google zelf kunnen vragen sommige zoekresultaten te verbergen. Maar ook dat kan alleen in uitzonderingsgevallen: als er bijvoorbeeld naaktfoto’s zijn gedeeld zonder jouw toestemming. Of als je creditcardgegevens en handtekening online staan, of andere persoonlijke informatie (adres en telefoonnummer trouwens weer niet). Stuur dan naar Google een verzoekje, zij kijken per geval of ze inderdaad de zoekresultaten verwijderen. Duurt vaak een tijdje, en het is maar de vraag of ze dat willen doen.

Heft in eigen handen

Ik ben meer van de andere aanpak: als je ontevreden bent met wat Google laat zien als iemand je naam intikt op internet...neem het heft in eigen hand en zorg dat Google dingen laat zien waar je wél blij mee bent. Die wél een representatief beeld van jezelf geven. Zoals je social media profielen, waar we het de afgelopen weken over hebben gehad.

Maar het allermooiste is natuurlijk: een persoonlijke site hebben. Die zal sowieso als een van de eerste resultaten opkomen: iedereen die jouw naam op Google intikt, komt dus op je eigen site terecht. Het kan gewoon één simpele pagina zijn met een duidelijke foto en wat summiere info. Je site kan linkjes bevatten naar je social media. Er kan een korte bio van jezelf opstaan. Je kunt uitleggen wat voor werk je doet. Of je gaat los met allemaal linkjes naar artikelen of documentaires die je belangrijk of mooi vindt. Of een link naar je favoriete goede doel. Oftewel: jouw eigen pagina op internet die je helemaal inricht op de manier waarop jij je goed voelt. Staat professioneel, je laat merken dat je internet snapt en niemand zal denken dat je bloemenparfum maakt.

Hoe dan? Programmeerkennis is inmiddels écht niet meer nodig voor een site. Er zijn genoeg programma’s waarmee je voor een klein bedrag per jaar gewoon je eigen site kunt bouwen. Je hebt doe-het-zelf-knutselsites als WIX of Squarespace, of je kunt – net wat lastiger te begrijpen – met Wordpress aan de slag.

Bekijk in deze (korte) video's tips van Charlotte van 't Wout hoe je sneller en slimmer e-mailt en vergadert.