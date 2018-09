Hoe je Instagram kunt gebruiken voor meer dan alleen het delen van selfies

Het is niet zo verzuurd als Twitter, er zijn minder irritante advertenties dan op Facebook, en het is veel interessanter dan LinkedIn. Yep, ik heb het over Instagram. Het snelst groeiende sociale platform. Haters zullen zeggen dat het vooral om ‘posten van gefilterde selfies’ gaat, maar dat klopt allang niet meer.

Personal branding

Instagram is een van de krachtigste personal branding platforms die er maar zijn. Je kunt precies het plaatje over jezelf schetsen wat je graag wilt, en tegelijkertijd werkt het super simpel, zonder dat je kennis nodig hebt van programmeren of webdesign.

Heel in het kort: Instagram heeft twee grote functionaliteiten. De filmpjes die 24 uur bewaard blijven (stories) en de foto’s op iemands feed. De stories winnen heel snel aan populariteit: logisch, want het geeft het meest pure en echte inkijkje in iemands leven.

Hoe kun je dat voor je carrière inzetten? Omdat het vooral een visueel platform is, is het belangrijk om te onthouden dat het vooral om het grotere plaatje gaat. Als een willekeurige klant, nieuwe baas of recruiter jou op Google zoekt en ze komen op je Instagrampagina, wat laat je dan van jezelf zien?

Hoogtepunten

Als ondernemer is het makkelijk. In de ‘hoogtepunten’ zet je bijvoorbeeld recensies, een overzicht van je producten, een rondleiding in de winkel of op kantoor en je werkwijze. Komen nieuwe klanten op je profiel, laat je ze met alle hoogtepunten precies de belangrijkste aspecten van je bedrijf zien.

Voor ondernemers is eenheid en duidelijk uitstralen wie en wat je bent ook je feed belangrijk: zorg voor een aantrekkelijk geheel. Je kunt moeilijk op je businessaccount opeens een foto van je hond of kleuter posten: alle klanten raken dan natuurlijk in de war. Als je echt per se ook veel selfies met vriendinnen wil delen, kun je beter een apart account maken voor je privéfoto’s.

Maar ook als je geen ondernemer bent, is het het waard om je te profileren op Instagram. Wat doe je voor werk? Hoe ziet je dag eruit? Laat het zien in de filmpjes (stories) of in de foto’s in de feed. Als het goed is, word je blij van je werk en is het dus ook leuk om daarover te delen.

Instagramproof

Nu levert een foto van je kantoor niet gelijk het meest instagramproof plaatje op, maar er zijn momenten die wél leuk zijn om te delen toch? Je blije hoofd als je net een presentatie hebt gegeven. De bos bloemen die je krijgt omdat je een grote klant hebt binnengehaald.

Vind je het allemaal te ingewikkeld, dan is er altijd nog die andere makkelijke optie: zet je profiel op privé.

