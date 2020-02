‘Hoe je start, bepaalt je mindset voor de rest van de dag’

salaris Ron (46) kon meer verdienen, maar klaagt niet: ‘Plezier in je werk is belangrij­ker dan centen’

15 februari Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ron (46) is kraanmachinist in de Rotterdamse haven voor 38,75 uur in de week. Hij doet dit nu 17 jaar. Hiervoor was hij beroepsmilitair.