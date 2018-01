Hoe mensen over jou denken? Dat heb je zélf in de hand

AD WERKT Annie Mes (96): Stoppen met werken lijkt me vreselijk

17 januari Het is bijna onvoorstelbaar, maar het arbeidzame leven van Annie Mes uit Middelburg duurt al bijna 80 jaar. In 1940 ging ze aan de slag in de winkel in wol en handwerken van haar moeder, aan de Pottenmarkt. Anno 2018 werkt Mes - 96 jaar oud inmiddels - er nog steeds, zes dagen per week. En ze moet er niet aan denken om te stoppen.