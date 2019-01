‘Hoe minder je hoeft te onthouden, hoe minder stress – zo simpel is het’

Uitgeputte Japanse werknemers mogen dutje doen op werk

10 januari Japanse werknemers werken te lang over en slapen te weinig. Bedrijven in het land doen er daarom alles aan om personeel uitgerust te krijgen. Het personeel beschikt over een speciale kamer om ongestoord een dutje te doen en krijgt een vergoeding wanneer zij op tijd naar bed gaan, meldt The Guardian.