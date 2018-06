Hoe overleef je de langste dag van het jaar op je werk?

De langste dag van het jaar is traditioneel doorbijten op het werk. Niet alleen de kortste nacht speelt parten, het is ook die tijd van het jaar dat iedereen al met het hoofd bij de vakantie is, er van alles af moet, je de collega’s helemaal zat bent en de kinderen ook nog volop activiteiten hebben. Hoe overleef je de langste dag van het jaar?

De kortste nacht

In de winter kun je uit verveling nog weleens om half tien naar bed gaan. De lange zomeravonden zijn juist gevuld met allerlei activiteiten. De ene barbecue volgt op de andere. De worstjes en hamburgers komen je neus uit. Als het geen barbecue is dan is het wel een borrel op het terras. En terwijl je jezelf de volgende dag moet bedwingen om je muggenbulten open te krabben, heb je te kampen met een flink slaaptekort op je werk. Koffie is van levensbelang. Na binnenkomst gelijk de koffiepot aan je mond zetten zorgt ervoor dat je om tien uur tegen het plafond zit en om elf uur alweer uitgeteld bent. Probeer die eerste koffie even uit te stellen en neem pas een nieuwe als je begint te voelen dat het uitgewerkt raakt. Nog belangrijker is een middagdutje. Als er ergens een bezemkast, stretcher of geheime plek is waar je kunt powernappen, grijp dan die kans. De beste optie is de zogenaamde 'nappuccino'. Daarbij drink je koffie, ga je daarna kort dutten en na twintig minuten gaat de koffie werken en ben jij klaarwakker en fit.

Quote Zorg dat er niets op jouw bord wordt geschoven wat niet bij jou hoort

Alles over de schutting

De langste dag van het jaar valt in de periode dat je collega’s er een gewoonte van maken zoveel mogelijk over de schutting te gooien voor hun vakantie begint. En dat terwijl je eigen werk ook nog af moet voor je vertrekt naar de kust. Zorg er dus voor dat er niets op jouw bord wordt geschoven wat niet bij jou hoort. Regel een ICT-oplossing voor collega’s die mailtjes sturen met de strekking: ,,Kun jij dit nog even doen? Ok, doei!” Gewoon zorgen dat die mails altijd bouncen. Kun je tenminste zeggen dat je het nooit ontvangen hebt. Maak er werk van op de langste dag heel druk te lijken en vooral niet te zeggen dat er nog wel iets bij kan. Het moment dat alles af moet, komt steeds dichterbij en dan is iedere extra opdracht te veel.

De hele dag kinderen

Door al dat licht kunnen kinderen maar moeilijk inslapen. Daar komt nog bij dat ze extra lang buiten spelen na het avondeten. En dus moe, hangerig, vervelend en veeleisend zijn in deze dagen. Alsof dat nog niet genoeg is, is er van normale schoolweken allang geen sprake meer. Er zijn schoolreisjes, rapportgesprekken, dagen die uitvallen, extra activiteiten, voorstellingen en feestjes van alle clubs waar ze bij zitten. Er is iedere week, bijna iedere dag, wel iets te doen. Uiteindelijk ben je de helft van je werkdag kwijt aan logistieke oplossingen voor je kinderen. Zelfs in de langste dag zitten maar 24 uur, dus meer kun je niet doen. Misschien kun je deze maand wat dingen uitbesteden en is er iemand die (tegen betaling) je was, schoonmaak of andere klusjes kan doen. De echte doorbijters kunnen overwegen een paar uur eerder op te staan om dan al een deel van hun werk te doen en overdag meer tijd te hebben voor de uit zijn voegen barstende familieagenda.

Quote Het kan zijn dat er helemaal niks te doen meer is op het werk en dat de langste dag nog langer wordt.

De saaie langste dag

Het kan zijn dat er helemaal niks te doen meer is op het werk en dat de langste dag nog langer wordt. Een saaie dag waarop je je dood verveelt. Om niet helemaal een zombie te worden zijn er veel activiteiten te bedenken. Er zijn voetbalwedstrijden te bekijken, te analyseren en te voorspellen. Er moet nog een Tourpoule worden ingevuld. Het is het ideale moment voor een herinrichting van het kantoor. De pantry waar nog restanten staan van de kerstborrel en een kop soep waar inmiddels paddenstoelen op groeien, mag best nog even worden schoongemaakt voor de zomer. En als de verveling echt uit de hand begint te lopen, kun je zelfs nog wat nieuwe activiteiten voor je bedrijf bedenken.

Naar buiten

Om lange dagen zo goed mogelijk te breken kun je het beste maar veel naar buiten gaan. Dus buiten de deur lunchen, afspraken buiten de deur en als het even kan je vergaderingen ook in de buitenlucht. Hoe minder je op een bedompt kantoor zit in de zomer, hoe beter. Bij vergaderingen in de buitenlucht wordt ook veel sneller de vraag gesteld waarom er vergaderd moet worden en dat verkort de besprekingen aanzienlijk. Tegelijkertijd is al meerdere keren aangetoond dat gezamenlijk overleg tijdens een wandeling veel effectiever is dan binnen aan een tafel. Mensen zijn eerlijker, komen op betere ideeën en komen sneller ter zake als ze samen wandelen. Dus gebruik de langste dag om naar buiten te gaan en daar je werk te doen.