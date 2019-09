‘Hoe stroever de samenwerking, hoe beter de resultaten’

,,Wat gaat het stroef hè”, polst de projectleider van opdrachtgever X bij mij. We hebben net een teamvergadering achter de rug en die was op z’n zachtst gezegd vermoeiend. Ons gezelschap is gemêleerd: technici, creatievelingen en projectleiders van allemaal verschillende bedrijven, die samen een technisch product moeten maken.

Vergaderingen zijn een grote Babylonische spraakverwarring, bijna elke zin begint met ‘maar’ en wenkbrauwen hebben het druk met fronzen. Na anderhalf uur wil ik alleen nog maar met mijn voorhoofd op mijn bureau bonken.

Half woord

Hoe anders gaat het eraan toe bij opdrachtgever Y. Daar zitten we met allemaal psychologen aan tafel. Aan een half woord hebben we genoeg, iedereen is het volledig met elkaar eens en knopen worden snel doorgehakt. Binnen een uur staan we weer lachend buiten en hebben we ook nog de nodige koetjes en kalfjes besproken.

Welk team komt nou tot de betere beslissingen? Natuurlijk werken we allemaal het liefst in team Y. Dat schiet lekker op en het scheelt je een hoop hoofdbrekens. Cognitief gemak, heet dit ook wel. Lekker weinig nadenken, maar een beetje vanuit de heup schieten. Zo bereik je nog eens wat. Maar, en dat is het grote nadeel, wanneer je cognitief gemak ervaart, ben je ook minder kritisch en maak je meer denkfouten.

Ik kan dus projectleider X geruststellen. Met meer diverse teamleden, zoals in team X, zul je uiteindelijk uitblinken. Doordat de leden hun eigen argumenten goed moeten verwoorden, denken ze er nog eens een keer beter over na. En met een andere kijk op de zaak, stel je betere kritische vragen. Zelf zien we onze denkfouten niet, maar die van een ander wel.

En ja, dat kost tijd en energie. Je hersenen laten kraken is een energieslurpende bezigheid, dus het liefst werken we samen met vrienden of ‘mensen zoals wij’. Maar het is vanuit een bedrijf interessant om te zorgen voor heterogene teams, waarin heel verschillende mensen zitten.

Verschillen

Is er een vacature op jullie afdeling? Nodig eens niet alleen maar mensen uit voor een sollicitatiegesprek waar je jezelf in herkent. Kies liever eens mensen uit die van je verschillen, qua geslacht, leeftijd, achtergrond of levensovertuigingen. Makkelijk wordt zo’n samenwerking niet per se, maar het zorgt wel voor meer creativiteit en innovatie en minder denkfouten.

