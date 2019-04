‘Hoe vaker mensen je zien op werk, hoe positiever ze denken over je’

‘Ik moet zeggen dat ik het nieuwe powerpointsjabloon eerst niks vond, maar inmiddels vind ik het mooi’, zo bekende een collega. Het verbaasde me niet echt. Onlangs had ik een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen en de meningen waren verdeeld. Een handjevol collega’s vond het zelfs nodig me haatmail te sturen over lijntjes en te stampvoeten over de kleur blauw.

Bijdraaien

Ik deed mijn best de klachten geduldig aan te horen, maar had niet de neiging mijn collega’s te overtuigen van de kwaliteiten van het ontwerp, of aanpassingen te laten doen. Ik wist namelijk dat het overgrote deel vanzelf zou bijdraaien. Gewoon, als ze de huisstijl vaker hadden gezien.

Bekend maakt namelijk bemind. In een beroemd experiment moesten proefpersonen raden of een onbekend Chinees karakter iets positiefs of negatiefs betekende. Hoe vaker ze hetzelfde karakter zagen, hoe positiever ze erover dachten. (Het karakter dat ze zagen was het Chinese woord voor ‘herhaling’.)

Psychologen hebben dit fenomeen het mere exposure-effect gedoopt, omdat mensen blijkbaar alleen al door blootstelling dingen beter waarderen.

Vanuit de oertijd een heel gezond overlevingsmechanisme. Ken je een besje al, dan kun je het waarschijnlijk veilig eten en is het handig als je die het lekkerst vindt. Een nieuwe vrucht moet met achterdocht worden bekeken.

Tien tot twintig keer

Iets leren waarderen is simpel. Wetenschappers hebben ontdekt dat het mere exposure-effect optimaal werkt na tien tot twintig keer zien, proeven of horen.

Marketeers maken slim gebruik van dit principe. Merken die we vaak zien, vinden we betrouwbaarder en kopen we liever dan onbekende. Veel gedraaide hitsingles vinden we vanzelf leuk, net zoals modetrends als spijkerbroeken met scheuren.

Met dit principe kun jij ook jezelf verkopen. Wil je dat mensen je aardiger je vinden? Trek je dan niet terug in je kantoor, maar laat je zien. Zelfs als mensen je onbewust opmerken, denken ze positiever over je. Wie weet levert het zelfs een promotie op.

