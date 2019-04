Hoe we meer ontspannen door het knuffelen van een (kantoor)hond

Heeft u hem al voorbij zien komen? Volgens trendwatchers is de kantoorhond aan een opmars bezig. Zo’n viervoeter aan het bureau zou een positievere sfeer op kantoor, meer verbondenheid en een stuk minder stress opleveren. Hij is het ideale excuus om even naar buiten te lopen en een frisse neus te halen. Heb je het even te kwaad, dan kun je langslopen om het dier achter de oren te krabbelen. Een hond, mits zindelijk en enigszins opgevoed, zorgt ervoor dat er meer wordt gelachen en gespeeld.

Universiteit

Honden tegen stress komen niet alleen voor in het bedrijfsleven. Ook onder andere groepen wordt er flink op los geëxperimenteerd. Onlangs richtte de Universiteit van Amsterdam een puppykamer in voor studenten in hun tentamenweek, wanneer de stress voor hen nogal eens hoog oploopt. Aan de andere kant van de oceaan is dit al langer een trend. Zo bleek uit onderzoek van de Universiteit van Vancouver dat de studentenstress met bijna de helft afnam na interactie met puppy’s. 37 Procent van de studenten die speelden met honden, had erna meer energie en 27 procent gaf aan blijer te zijn na het knuffelen van de dieren.

Quote Oxytocine, oftewel het knuffelhor­moon, laat onze hartslag en bloeddruk dalen

Dat knuffelen je minder gestrest maakt, is geen toeval. Door lichamelijk contact met een dier of mens maken we het hormoon oxytocine aan. Oxytocine, oftewel het knuffelhormoon, laat onze hartslag en bloeddruk dalen. We worden er ook meer ontspannen, empathischer, gelukkiger en zelfs vrijgeviger van. We maken er ook minder van het stresshormoon cortisol door aan. Oxytocine wordt aangemaakt wanneer we meer dan twintig seconden knuffelen, wanneer we borstvoeding geven, iemands hand vasthouden, een orgasme beleven of een massage krijgen. En dus ook wanneer we spelen met de kantoorhond.

Acht keer

Dr. Paul Zak, onderzoeker op het gebied van oxytocine, raadt aan om per dag minstens acht keer te knuffelen. Daar moet je maar net zin in hebben, als je tijdens je werkdag al last hebt van stress. Knuffelen met collega’s is vaak op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk of ongepast. Spelen of stoeien met een hond is in zo’n geval een relatief veilig alternatief.

Dus ga los, knuffel met mens of dier en ervaar de rustgevende werking van oxytocine op lichaam en geest. Maar wat je ook doet: ga eerst goed na of de mens of het dier in kwestie hier wel op zit te wachten.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef het boek Fokking Druk (2018).

