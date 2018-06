Hoe werk je zo min mogelijk? De 6 beste tips

Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Er zijn mensen die het naar aanleiding van de bestseller The 4 Hour Workweek in de praktijk brengen. We spraken de afgelopen weken 13 pioniers over hun minimale werkweek. Uit hun verhalen destilleerden we de zes beste tips.

Het lijkt te mooi om waar te zijn en in de praktijk is het dat vaak ook: een 4-urige werkweek. Maar daar gaat het dan ook niet om. Het gaat om een vrij leven. Minder stress en meer tijd voor jezelf. Locatie-onafhankelijk kunnen zijn en vooral niet in het keurslijf van een 9 tot 5 kantoorleven. Maar hoe?

Tip 1. Kijk waar je kunt besparen



Angelique Slob pendelt tussen Amsterdam, Lissabon en Brazilië. Ze heeft een koophuis in Nederland dat ze verhuurt en haar huis in Brazilië verhuurt ze via Airbnb. Geen onnodige kosten voor dingen die je toch niet gebruikt. Iris Schlagwein heeft het loslaten tot kunst verheven. Sinds twee jaar heeft Iris geen eigen huis meer. Ze woont om de paar weken in een ander huis, als huisoppas. ,,Ondertussen heb ik op 26 huizen gepast. Vroeger zette ik een oproepje op Facebook als ik iets zocht, maar omdat ik het al twee jaar doe weten mensen mij goed te vinden. Tegenwoordig moet ik zelfs steeds vaker nee verkopen.”

Tip 2. Genereer een passief inkomen

Geld verdienen zonder dat het gecorreleerd is aan tijd. Frank Oonk: ,,Ik heb sites waarmee je apps en websites kan bouwen. Klanten betalen eenmalig 250 euro en maandelijks 5 euro. Per maand worden er zo’n 3000 apps mee gebouwd. Ik hoef er geen werk voor te doen, maar krijg er wel inkomsten uit.” Jerome Knoot pakte het vergelijkbaar aan. Op www.strategischmarketingplan.com kun je een abonnement nemen waarmee je je eigen marketingmodel kunt creëren. ,,Ik bied video’s aan waarmee ik je door het proces praat.” Toch zegt Knoot dat passief inkomen een gevaarlijke term is. ,,Het klopt dat als er klanten binnenkomen ik niet gelijk aan de slag hoef, maar dat betekent niet dat ik niks meer hoef te doen. Het is ook weer een term uit dat Amerikaanse wereldje.”

Tip 3. Automatiseren, opschalen & uitbesteden



,,Ik was een klassieke eenpitter”, vertelt Karel Emck. ,,Van boekhouding tot kerstkaarten. Om minder te werken moest ik mijn bedrijf herinrichten. Zoals processen automatiseren: mailtjes, inschrijvingen voor trainingen. Ook ben ik dingen gaan uitbesteden die ik niet leuk vind of die een ander beter kan, zoals marketing. Het maken van Facebookberichten en onderhouden van de website. En om meer te verdienen moest ik gaan opschalen, dus ik heb zo’n tien mensen in dienst genomen om IT-trainingen te geven. Vroeger was ik de superman die alles deed, nu niet meer.”

Ellen de Lange-Ros: ,,Voor de klussen waar ik geen energie van krijg, heb ik een virtuele assistent. En daar betaal ik hem goed voor. Ja het is een echt persoon hoor. Hij werkt alleen niet bij mij op kantoor. Hij doet de dingen waar ik teveel tijd mee kwijt ben en wat me te weinig energie geeft. Zoals producten aanmaken voor in de webshop, hij regelt alles wanneer er een event op de planning staat, betalingen, hij verstuurt m’n nieuwsbrief. Zoiets doet hij in tien minuten en ik zou daar zo’n twee uur mee kwijt zijn. Doordat hij dit werk voor mij doet, hou ik tijd over om mensen vol energie te coachen en boeken te schrijven.”

Hugo Bakker. ,,Alles zelf doen zit in m’n DNA. Toch heb ik mensen aangenomen die antwoord geven op mail, whatsapp en messenger. Je wordt van alle kanten benaderd met vragen. ‘Ik heb een online training gekocht, maar het lukt me niet om in te loggen’, dat soort vragen beantwoordde ik eerst allemaal zelf. Sinds kort heb ik ook een eventmanager aangenomen. Zij regelt mijn boekingen, regelt de locaties etcetera. Dat geeft veel rust.”

Tip 4. Kies en focus



Michel Kusters: ,,Mijn email staat niet constant open, ik kijk geen tv en lees geen krant, alle notificaties op mijn telefoon staan uit. Zelfs notificaties van WhatsApp staan uit. Mijn telefoon staat bijna altijd in nachtmodus zodat ik niet gestoord word als ik in de flow zit.”



Tip 5. Ontmoet gelijkgestemden



,,Wat ik zo inspirerend vind aan het werken in het buitenland zijn de ontmoetingen die ik heb met andere digital nomads”, vertelt Kusters. ,,Die kom ik niet tegen als ik in Eindhoven blijf. Het zijn vaak mensen die groots denken. Ik leer daarvan. Hoe maken zij hun bedrijf schaalbaar? Hoe verdienen ze met cryptocurrency?”

Tip 6. Investeer in persoonlijke ontwikkeling

Ellen de Lange-Ros: ,,Ik lees veel boeken over persoonlijke ontwikkeling. Zelfhulpboeken klinkt zo denigrerend. Ik vind het fijn om te leren hoe je het leven handiger kan doen. Het is eigenlijk hetzelfde als kinderen die uren filmpjes kunnen kijken op YouTube over voetballen, omdat ze dat zo leuk vinden om te doen.”

Bas Urlings: ,,Tijdens mijn reizen pak ik mijn tijd om te creëren. Dan lees ik boeken en luister ik podcasts over persoonlijke ontwikkeling. Mezelf educatie geven noem ik geen werk. Ondernemen is lef hebben en risico’s nemen.”

