Hoe worden we echt gelukkig in ons werk?

Dit is waarom je een bonus kunt missen als kiespijn

28 maart Zelfs als je niet in de sales werkt, is het afspreken van een bonusregeling de normaalste zaak van de wereld. Maar werkt zo’n constructie wel als ‘bemoedigend extraatje’ of werkt het juist averechts? En is een bonus wel zo eerlijk als niet al je collega’s er een krijgen? Work-lifeplatform Intermediair sprak erover met experts en ervaringsdeskundigen.