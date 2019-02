Hoge functie bij de reddingsbrigade, waar jij moet ingrijpen bij overstromingen

Je bent leidinggevende, je maakt beleid, houdt zicht op financiën en je hebt operationele taken. Je moet praten, schrijven, organiseren en voor een groep staan. Een afwisselende en drukke baan, aldus Bernard Korte, die de functie nu nog bekleedt. Aan wat voor taken moet je dan denken? ,,We hebben recent alle reddingsbrigades georganiseerd op de schaal van de veiligheidsregio’s van de hulpdiensten, zodat we elkaar makkelijker kunnen vinden”, vertelt Korte. ,,Als Operationeel Manager ben je er dan verantwoordelijk voor om dat te onderhouden en moet je zorgen dat de onderlinge samenwerking goed blijft.” Partners van de Reddingsbrigade zijn bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio’s (brandweer) maar ook het Rode Kruis en de Kustwacht zijn partijen waarmee wordt samengewerkt.

Nieuwjaarsduik

Ook de relaties tussen de brigades onderling worden begeleid door de operationeel manager. ,,Hij of zij organiseert bijeenkomsten op regionaal en landelijk niveau om best practices uit te wisselen. Je bent ervoor verantwoordelijk dat je het landelijk niveau omhoog krikt.” En dat gaat het hele jaar door: veel mensen denken bij de Reddingsbrigade al snel aan het strand en zwemmen in de zomer, maar ook bij andere evenementen staat de dienst paraat: nieuwjaarsduiken, als er geschaatst wordt en bij een gebeurtenis als de sinterklaasintocht.

Dat vraagt wel wat capaciteiten: het liefst is de nieuwe kandidaat academisch opgeleid (,,Je zit met mensen van het hoogste beleidsniveau aan tafel tijdens overleggen”) en je moet stevig in je schoenen staan, ook in besprekingen met vrijwilligers. Ervaring bij de reddingsbrigade is niet per se nodig. ,,Dat pak je vrij snel op, als je maar gevoel hebt voor hulpverlening en iemand die bereid is zich in te zetten op het gebied van hulpverlening.”

Quote Stressbe­sten­dig­heid is dus een prettige bijkomstig­heid Bernard Korte, Reddingsbrigade Nederland

Reddingsvloot

Het mooie aan deze functie is volgens Korte de koppeling tussen beleid en uitvoering. ,,In veel organisaties heb je te maken met heel veel tussenliggende lagen, maar hier zit je lekker dicht op de praktijk.” Overigens moet je niet verwachten dat je continue op het strand zit bij de reddingsbrigade. Af en toe tijdens een campagne of een werkbezoek, maar in principe is het toch een beleidsfunctie die je voornamelijk achter je bureau uitvoert, geeft Korte aan.

Waar het ‘operationele’ in de functietitel dan vandaan komt, vraag je je af? Nou, daar heeft Korte wel een verklaring voor. ,,Je bent landelijk coördinator van de Nationale Reddingsvloot. Deze vloot staat altijd klaar voor als er overstromingen zijn in Nederland.” Hij lacht. ,,Flauw gezegd: een verzekeringsproduct.” Maar toch: als er iets gebeurt, moeten al deze boten en mensen direct klaar zijn om te helpen bij een ramp. Stressbestendigheid is dus een prettige bijkomstigheid, aldus Korte.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 6 maart. Het gaat om een fulltime functie en het salaris is – afhankelijk van functie en werkervaring – tussen de 3.000 euro en 5.000 euro bruto. De manager valt onder het cao Sport en wordt ingedeeld in schaal 10 of 11.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.