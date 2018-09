Hoge Raad: óók ontslagpremie als werknemer door ziekte in uren teruggaat

De hoogste rechter moest oordelen over een docente die vanwege haar slechte gezondheid niet meer volledig kon werken. De standaardprocedure voor zo'n vermindering in uren is dat de arbeidsovereenkomst eerst wordt beëindigd. De werknemer wordt vervolgens opnieuw in dienst wordt genomen tegen minder uren.



Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst hebben werknemers wettelijk recht op een transitievergoeding: een ontslagvergoeding die is gebaseerd op het aantal dienstjaren. Deze vergoeding geldt wettelijk echter alleen als de werknemer volledig stopt.



,,Wij vonden dat ons lid óók recht had op een transitievergoeding, voor het aantal uren dat zij minder ging werken", motiveren advocaten Joost Aarts en Geert Wind, die namens de Algemene Onderwijsbond optraden (AOb). ,,Daarom hebben wij deze zaak uitgevochten tot aan de Hoge Raad.''