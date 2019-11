Hoge Raad: verplicht einde aan slapende dienstverbanden

De hoogste rechter boog zich over de kwestie na vragen van de rechtbank in Limburg. Die behandelde een zaak van een werknemer in zo’n slapend dienstverband die al lang geen loon meer ontvangt. De werknemer eiste van zijn werkgever een schadevergoeding.

Werkgevers mogen zieke medewerkers de eerste twee jaar niet ontslaan en moeten het loon doorbetalen. Daarna stopt de verplichting van loondoorbetaling en mag de werknemer ontslagen worden. Als werknemer heb je dan recht op een transitievergoeding. De Hoge Raad heeft er in zijn antwoord al rekening mee gehouden dat werkgevers vanaf april volgend jaar volgens de wet gecompenseerd worden voor de transitievergoeding.

Verheugd

Vakbond CNV reageert verheugd. ,,Wat we al jaren roepen, wordt nu bevestigd door de Hoge Raad”, concludeert CNV-voorzitter Piet Fortuin. ,,Duizenden werknemers zitten onterecht gevangen in een slapend dienstverband. We sporen werkgevers aan om alle slapende dienstverbanden nog voor het einde van het jaar op een nette manier te beëindigen.” De bond meldde in april rechtszaken aan te gaan spannen om zieke en arbeidsongeschikte werknemers te helpen met zogeheten slapende dienstverbanden of spookcontracten.

Exacte cijfers over slapende dienstverbanden zijn niet bekend. Maar ook FNV staat honderden van deze mensen juridisch bij. Volgens de bond is in de afgelopen jaren meer dan 7 miljoen euro geïncasseerd als compensatie voor de transitievergoeding voor FNV-leden met een slapend dienstverband.

Per geval

De zaak in Limburg wordt door de rechtbank voortgezet. Die zal bij zijn uitspraak gebruikmaken van de antwoorden van de Hoge Raad. Datzelfde geldt voor andere rechters die in vergelijkbare zaken moeten beslissen. De kwestie dient per geval bekeken te worden. De situatie kan volgens de Hoge Raad anders zijn als een werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de betreffende werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op terugkeer in het werkproces.

In september gaf advocaat-generaal De Bock het advies dat werkgevers arbeidsongeschikte werknemers niet onnodig in dienst mogen houden om zo onder betaling van een ontslagvergoeding uit te komen. Het advies is door de Hoge Raad overgenomen.