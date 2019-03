Hoger salaris bij Amerikaanse multinational, maar ook meer werkdruk

Het uurloon ligt bij Amerikaanse multinationals het hoogst. Gemiddeld ruim 20 euro per uur, bij overige multinationals ligt dat iets onder de 15 euro. Een werknemer bij een niet-multinational krijgt gemiddeld 12 euro per uur, zo blijkt uit de cijfers. In sommige sectoren wordt meer verdiend: vooral in de informatie en communicatie zijn de uurlonen hoog: bij een Amerikaanse multinational zo’n 27 euro per uur. Grote Amerikaanse bedrijven die ook hier een kantoor hebben, zijn onder andere Google, Microsoft, Johnson & Johnson, maar ook CocaCola en FedEx hebben vestigingen in Nederland.

Uurloon

,,Dat hogere salaris heeft deels te maken met een hoger uurloon”, aldus CBS-onderzoeker Marjolijn Jaarsma. ,,Maar een belangrijke reden is ook omdat er meer uren worden gemaakt. Dat zit in de Amerikaanse bedrijfscultuur, om veel en hard te werken. Dat zit daar ingebakken.” Het doorsnee aantal gewerkte uren per jaar is bij Amerikaanse multinationals dan ook bijna twee keer zo hoog als bij andere multinationals, tweeënhalf keer zo hoog als bij niet-multinationals.

Dat komt ook terug in de cijfers over de werkdruk. Zo’n 19 procent van de vrouwelijke werknemers bij Amerikaanse multinationals, ervaart psychische vermoeidheid. Bij de overige multinationals ligt dat percentage lager: zo’n 16 procent. ,,Je krijgt veel mooie kansen en uitdagingen bij een Amerikaanse multinational, maar daar staat veel druk en veel werk tegenover”, aldus Jaarsma. ,,Dat is niet voor iedereen weggelegd.”

Volledig scherm Doorsnee uurloon bij Amerikaanse multinationals, overige multinationals en niet-multinationals. © CBS

Meer multinationals

In 2016 zat bijna veertig procent van de beschikbare arbeidstijd in Nederland bij multinationals. Nog eens 5,4 procent zat bij Amerikaanse multinationals, dat komt meer op 201.000 fte (fulltime dienstverbanden per jaar) aan werkgelegenheid. Daar zit een lichte stijging in: twee jaar eerder waren het er ongeveer 197.000. ,,Het aantal multinationals in Nederland groeit”, aldus onderzoekster Jaarsma. ,,Dat betekent dat ook het aantal mensen groeit, daar is verder niet zoveel aan de hand. Wel zien we dat bij Amerikaanse multinationals de werkgelegenheid bij bestaande multinationals is toegenomen, bij de overige – veel Duitse, Engelse en Chinese bedrijven - is er een groei in het aantal nieuwe vestigingen in Nederland.”