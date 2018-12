Honderd ideeën voor een bedrijf, maar welke kies je?

Ken je het gevoel dat je in een restaurant zit, je om je heen kijkt, en dan gaat bedenken dat jij als eigenaar dit veel beter zou doen? Om te beginnen is de menukaart ouderwets. Bovendien zou je meer planten neerzetten. En je kan hier toch véél meer tafels kwijt als je die grote onhandige tafel in het midden weghaalt? Nee, als JIJ hier de boel zou runnen...

Maar dat is het probleem. Je doet het niet. Al die ideeën blijven maar in je hoofd zitten. Heel frustrerend, want ondertussen zie je andere mensen wél hun dromen achterna gaan. Soms met precies hetzelfde idee waar jij al twee jaar geleden over nadacht.

Het grote verschil is natuurlijk dat die mensen hebben besloten iets te gaan DOEN. Ze hebben het lef gehad om in de actiemodus te komen. En dat kan jij ook.

Quote In het slechtste geval heb je gefaald, maar ben je wel van je ‘had ik maar...’ gevoel af Charlotte van 't Wout

Bedenk als eerste: je hebt waarschijnlijk last van faalangst. Want zolang een plan alleen in je hoofd zit, kan het niet falen. Ga je het echt uitvoeren, dan wel. Geef jezelf dus van tevoren al permissie om te falen. Maak ‘een eigen bedrijf hebben’ een grappig projectje in plaats van je belangrijkste levenswens. Zorg ervoor dat je het zo luchtig mogelijk houdt.

Zo doe je dat: kies willekeurig een van je 100 plannen uit waar je het meeste zin in hebt. Geef jezelf vervolgens een korte periode om eraan te werken. Bijvoorbeeld 2 weken, of een maand per idee. En dan spreek je met jezelf af dat je ná die periode niet meer met het idee bezig mag zijn en het volledig met rust moet laten. Je hebt het dan immers geprobeerd.

In die korte periode ga je zo snel mogelijk het idee echt levend maken. Dus je zet snel een website online, vertelt aan heel veel mensen dat je dit nieuwe bedrijf hebt opgezet en zet alle stappen die je kan doen. Als je een restaurant wil beginnen, ga je met makelaars panden bezichtigen. Zet je een advertentie van een kok online. Zo zet je je vage idee om in concrete actie. Je bent ermee bezig, in plaats van alleen maar in je hoofd erover te malen. Na die periode stop je en maak je een balans op. Wil je hier echt mee verder, of laat je het zitten? In het slechtste geval heb je gefaald, maar ben je wel van je ‘had ik maar...’ gevoel af én heb je weer wat geleerd.

En in het beste geval? Dan ben je nu écht begonnen.

Hoe je je als ondernemer het beste kan onderscheiden zie je in deze video: