Hoogleraar: dit is een goed moment om een sabbatical te nemen

De baas van Shell Moerdijk gaat er even tussenuit, DJ Hardwell last een pauze in. Om verschillende redenen stoppen mensen tijdelijk met werk. Waarom en hoe pak je dat aan?

,,Ik heb vrije tijd nodig om mezelf te zijn, de persoon achter de artiest en om te reflecteren op alles dat de afgelopen jaren gebeurde”, gaf DJ Hardwell aan. De baas van Shell in Moerdijk, Paul Buijsingh, ‘wil ervaren wat verveling is’, zo gaf hij deze week aan in een interview. Ze zijn niet de enige: meer mensen gaan er een periode tussenuit om te reizen, na te denken over hun loopbaan en om even rust te nemen.

,,Het idee van een ‘sabbatical’ is oorspronkelijk ontstaan in de academische wereld”, vertelt hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe. ,,Dan ben je een aantal maanden vrijgesteld van onderwijs en andere dagelijkse verplichtingen om ongestoord aan je onderzoek te kunnen werken.” Nu gebeurt het ook steeds vaker buiten de academische wereld, ziet ze. ,,We werken langer, we blijven langer werken, meer mensen zijn gaan werken en de arbeidsmarkt is goed. Dit is het moment.”

Goede afspraken maken

Wil je een sabbatical nemen? Dan is het belangrijk om goede afspraken te maken met de werkgever en directe collega’s. ,,Als collega’s geen extra werkdruk krijgen of zich kunnen voorbereiden op jouw afwezigheid, dan zijn ze blij voor je dat je een sabbatical neemt”, aldus Van der Lippe. Ook moet je er van leren en reflecteren wat anders kan. ,,Als je een sabbatical neemt omdat het zo druk is en je even pauze wil, moet je wel zorgen dat je daarna niet meteen in het oude ritme vervalt.”

Loopbaan- en sollicitatiecoach Naomi Barnouw adviseert om de wens om een sabbatical te nemen, in ieder geval op tijd kenbaar te maken aan je werkgever. ,,Dan kan er gekeken worden of het realiseerbaar is. Als je dat ver van tevoren vraagt, is de kans groter dat je verzoek ingewilligd kan worden.” Voor een gat op je cv hoef je in ieder geval niet bang te zijn, zegt ze. ,,Ik zou het zelfs geen gat willen noemen. Als je een heel plausibele reden hebt om een stap je terug te doen, is het heel goed te verantwoorden.”

Onbetaald verlof

Al is zo’n sabbatical natuurlijk nog steeds niet voor iedereen weggelegd, geeft ze toe. ,,Het is een vorm van onbetaald verlof. Er zijn best een aantal mensen die aangeven dat ze er even tussenuit willen, maar het spannend vinden om te realiseren. Er zijn weinig werkgevers die in de tussentijd salaris doorbetalen."

Hoe dan ook kan het geen kwaad om af en toe even uit een rijdende trein te stappen, denkt Barnouw. ,,Los van de tijdsdruk kun je goed bedenken wat je nu eigenlijk wil, welke keuzes je gaat maken en welke kant je op wil gaan in je carrière.” Dat denkt ook Van der Lippe. ,,Het is een verrijking. Het geeft nieuwe energie, je reflecteert op je leven en het geeft nieuwe inzichten over je carrière.”