‘Horeca heeft geld nodig, maar belastingvoordeel is voor supermarkten’

Het is de meest omstreden passage uit de Miljoenennota: het kabinet wil bedrijven die de komende twee jaar investeren belonen met een extra belastingaftrek van 2 miljard euro. In tegenstelling tot de oppositie was vakbond FNV tot dusver stil over de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), die als doel heeft – de naam zegt het al – om de werkgelegenheid op peil te houden. Maar vandaag, op de eerste dag van de Financiële Beschouwingen met minister van Financiën Wopke Hoekstra, verbreekt de bond het stilzwijgen. Want met het doel van de BIK is dan wel niks mis, met het middel wel, stelt vicevoorzitter Tuur Elzinga.