Horecaprotocol aangepast: Toch met twee mensen binnen 1,5 meter en proef met schotten

Het is aan de horeca-ondernemers zelf om ervoor te zorgen dat alle regels worden nageleefd, benadrukt Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: ,,Net als met andere regels zullen ondernemers en hun medewerkers gasten aanspreken wanneer zij zich daar niet aan houden. Het houden aan de regels is overigens óók een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we met z’n allen delen, zeker bij een virus als corona.’’



De ondernemers kunnen zelf geen boetes uitdelen. Dat is aan de politie of boa's. Willemsen: ,,Mocht een goed gesprek niet tot een oplossing leiden dan kan een ondernemer in het uiterste geval een gast verzoeken c.q. sommeren te vertrekken. In het alleruiterste geval doen ondernemers een beroep op politie.’’